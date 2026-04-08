Свят

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Елитната руска хакерска група "Fancy Bear" е шпионирала военни и правителствени цели, съобщиха западни служби за сигурност

8 април 2026, 13:16
Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада
Източник: iStock/GettyImages

Е литната руска хакерска група "Fancy Bear" стои зад мащабна кампания за шпионаж срещу армии и правителства чрез хакване на Wi-Fi рутери, съобщиха разузнавателни и правоохранителни органи в САЩ и Европа.

Разузнавателни и правоохранителни служби в САЩ, Канада, Украйна, Германия, Италия, Полша и други държави разкриха мащабна операция на руската хакерска група, която е извършвала шпионаж чрез слабо защитени Wi-Fi рутери, в съвместно изявление, публикувано късно във вторник.

Руски хакери са атакували компании от България и Румъния, доставящи военна техника на Украйна

Хакерите са събирали "пароли, удостоверяващи токени и друга чувствителна информация, включително имейли", като са заобикаляли защитни протоколи и технологии за криптиране, съобщи украинската служба за сигурност СБУ в свое изявление.

Според властите хакерската група е използвала откраднатите данни за извършване на кибератаки, информационен саботаж и разузнавателна дейност, като е била насочена към военни, правителствени и критични инфраструктурни обекти.

"Руснаците направиха всичко възможно да покрият всички уязвими рутери, като същевременно пренасочваха заявки само към домейни, които ги интересуват. Например *.gov.ua или такива с имена, съответстващи на Microsoft Outlook, военни системи", каза служител на правоохранителните органи, участващ в съвместната операция, пожелал анонимност, за да разкрие повече подробности.

Украинската СБУ заяви, че "руските специални служби са обръщали особено внимание на информацията, която се обменя между служители и военнослужещи от държавни органи, подразделения на украинските отбранителни сили и предприятия от отбранителната индустрия".

Изследователи: Хакери са шпионирали дипломати в Беларус

Агенциите свързват кампанията с хакерската група "Fancy Bear" (известна още като APT28 и Forest Blizzard), която по-рано е била идентифицирана от западни служители като част от руската военна разузнавателна служба ГРУ, пише POLITICO.

Хакерите са използвали уязвимости в рутери поне от 2024 г., включително в популярни рутери на TP-Link. Чрез проникване в рутерите те са могли да наблюдават обмена на данни от мобилни устройства и лаптопи и да заобикалят криптиращи протоколи, съобщиха службите за сигурност.

Източник: POLITICO     
Fancy Bear Руска хакерска група Шпионаж Wi Fi рутери Кибератаки ГРУ СБУ Военни обекти Правителствени обекти Чувствителна информация
Последвайте ни

Президентът Йотова на среща с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на КС

Бебе се роди на борда на самолет на път за Ню Йорк - започва спор за гражданството му

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Как протича половият цикъл при женските котки

Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 23 часа
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 23 часа
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 1 ден
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

България Преди 39 минути

Поривите на вятъра предизвикаха инциденти в различни части на града

Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

България Преди 51 минути

От обхвата на мярката се изключват нерентабилните линии до малките населени места

Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

Любопитно Преди 1 час

Внучката на Доналд Тръмп, Кай, разкри във видео, че има мъж до себе си, и сподели колко е неловко да ходи на срещи под наблюдението на Тайните служби, докато се подготвя за колеж и възстановява от операция след спортна травма в голфа

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

България Преди 1 час

Трупът на 46-годишен мъж, изчезнал на 5 април, бе открит в коритото на река Джебелска край село Полянец. При първоначалния оглед полицията не е открила следи от насилие. Тялото е извадено с помощта на пожарникари и е изпратено за аутопсия в Кърджали

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

България Преди 1 час

След празничните дни обичайният режим на работа на зоните ще бъде възстановен

Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория"

Любопитно Преди 1 час

Сидни Суини заслепи Лос Анджелис в рокля на Pierre Cardin за премиерата на „Еуфория“, докато сюжетът на новия сезон обещава сватба на екрана и провокативни обрати, въпреки че в реалния живот актрисата току-що развали своя годеж

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

България Преди 1 час

Катастрофата е станала на кръстовище в града

<p>Инфлуенсър уби приятелката си и обвини кучето си</p>

75 години затвор за инфлуенсър, убил приятелката си в Тексас, но обвинил кучето

Свят Преди 1 час

Първоначално е твърдял, че жертвата е нападната от куче

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Свят Преди 1 час

Жертви на измамата са ставали възрастни хора

Край на съсипаните вежди: Еволюцията на перманентния грим с Мила Савова

Любопитно Преди 1 час

Даниела Пехливанова ни среща с един от най-добрите Гранд мастъри по микроблейдинг у нас, с над 7 години опит в перманентния грим

На 9 април, Велики четвъртък, вестник „Телеграф" подарява уникална икона на Възкресението от XIX век

Любопитно Преди 2 часа

<p>Румъния вдигна по тревога два изтребителя F-16</p>

Румъния вдигна изтребители заради руска атака с дронове край границата с Украйна

Свят Преди 2 часа

Сигнал за тревога е бил изпратен до населението в северната част на окръг Тулча около 3:44 ч. местно време

Когато килограмите имат история...

Любопитно Преди 2 часа

Милена Цветкова – терапевт-масажист и носител на престижни награди, е вдъхновител на хиляди хора да се върнат към себе си, чрез цялостни програми за възстановяване на тялото и душата

<p>Спалня, бар и душове в облаците: Мелания Тръмп ще лети в джет за 70 милиона долара</p>

Спалня, душове и бар на 10 000 метра височина: Мелания Тръмп получава достъп до правителствен джет за 70 милиона долара

Свят Преди 2 часа

Първата дама ще пътува с джет, разполагащ със спалня, душове и бар, след като Белият дом реши да финализира покупката му въпреки критиките. Демократите в Сената разследват дали придобиването на луксозната машина не нарушава федералните закони за бюджета

МС прие Наредбата, определяща критериите за енергийно бедни и "уязвими клиенти"

България Преди 2 часа

Tя трябва да влезе в сила в началото на юли

Разкриха сутрешния навик, който ви вреди, без да знаете

Любопитно Преди 2 часа

Ето какъв ритъм нарушава храносмилането и увеличава риска от запек

Всичко от днес

От мрежата

