Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

П равителството ще отпусне 18 млн. евро за подпомагане на автобусните превозвачи по междуселищните линии. Това съобщи транспортният министър Корман Исмаилов след заседание на Министерския съвет.

Заради цените на горивата: Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт

По думите му решението е резултат от активния диалог между държавата и представителите на транспортния сектор. Той припомни, че преди около десет дни вече са били приети мерки за подкрепа на обществения транспорт в големите общини, а сега обхватът на помощта се разширява и към автобусните линии между населените места.

Министърът уточни, че средствата ще бъдат предоставени на общините, които възлагат транспортните услуги по автобусните линии, включени в утвърдените транспортни схеми. Финансирането ще се разпределя на база актуални данни за планирания пробег на автобусите през настоящата година.

От мярката обаче са изключени нерентабилните линии до малките населени места, тъй като те вече се субсидират ежегодно от държавата. По този начин ще се избегне двойно финансиране.

Според Исмаилов основната цел е да не се допусне закриване на линии и рязко увеличение на цените на билетите и абонаментните карти. За да се предотвратят спекулативни поскъпвания, ще бъде въведен специален механизъм за наблюдение на цените.

„Всеки превозвач има право да коригира цените си, но ако увеличението е необосновано, размерът на държавната помощ ще бъде намален“, заяви министърът. Той подчерта, че свръхкомпенсирането е недопустимо и съгласно европейските правила.

По думите му чрез тази мярка правителството цели да гарантира непрекъснатост на транспортните услуги между населените места, да не се допуска поскъпване за пътниците и да се избегнат съкращения на шофьори, при положение че секторът и без това страда от сериозен недостиг на кадри.

Исмаилов отбеляза, че автобусният транспорт е от ключово значение за редица групи – деца, ученици, студенти, пенсионери, както и хора с увреждания или намалена работоспособност. Според него финансовата подкрепа ще осигури по-голяма стабилност на превозвачите и ще подобри свързаността между различните региони в страната.

Освен помощта за автобусните превозвачи, кабинетът е одобрил и допълнително финансиране за безплатния транспорт на деца и ученици. По предложение на образователния министър Сергей Игнатов и с подкрепата на Министерството на финансите ще бъдат изплатени 2,4 млн. евро за компенсиране на увеличените разходи за гориво.

Средствата ще покриват периода от 1 март до 30 юни 2026 г. и ще бъдат използвани от общините за ежедневния превоз на деца и ученици от населени места, в които няма детска градина или училище, до най-близкото населено място, където могат да посещават занятия.