България

МС оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор

8 април 2026, 13:40
МС оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор
Източник: iStock photos/Getty images

П равителството оттегли трите кандидатури за европейски прокурор от България - Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Министърът на правосъдието ще уведоми за това специалния европейски орган по последваща селекция.

С решението си от днес Министерският съвет възложи на министъра на правосъдието да организира нова процедура по подбор на кандидати за длъжността „европейски прокурор“ от България според ясно разписани правила. Те предвиждат подборът да се извърши от петчленна комисия.

Съставът ѝ ще бъде от един хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес, двама съдии от Наказателната колегия на Върховния касационен съд, определени от Общото събрание на ВКС, един прокурор от Върховната касационна прокуратура, определен от заместник-главен прокурор към ВКП, един адвокат с поне 12 години опит в областта на наказателното право, наказателния процес и правото на ЕС, определен от Висшия адвокатски съвет. В комисията без право на глас ще участва и определен от министъра на правосъдието представител, отлично владеещ английски език.

До оттеглянето на номинациите се стига след извършен цялостен и задълбочен анализ в Министерството на правосъдието, установил съществени и системни дефицити на националната процедура по подбор, проведена в периода октомври 2025 г. - януари 2026 г., които засягат както организацията, така и законосъобразността на процедурата. 

Установени са сериозни дефицити при формирането на националната седемчленна комисия за подбор на кандидатите за европейски прокурор, в която влизаха двама представители на Министерството на правосъдието, двама представители на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, двама представители на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и един представител на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Основен проблем е участието на четирима членове на ВСС, чиито мандати са изтекли на 3 октомври 2022 г., но в същото време са можели да формират мнозинство в националната комисия. Продължителното упражняване на правомощия извън срока на определения в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт мандат поставя под сериозно съмнение тяхната легитимност при вземане на толкова съществени кадрови решения, свързани с ключова институция в правосъдната система на ЕС, информират от Правителствената информационна служба.

Председателстването на комисията от представител на политическия кабинет на министъра на правосъдието - заместник-министър, както и участието на още един излъчен от министерството неин член, създава обосновано опасение от въздействие на представители на изпълнителната власт върху ключово за страната и европейския правов ред кадрово решение и поставя в риск независимостта на съдебната власт. На практика, единственият член с безспорен независим и политически неутрален статут е бил представителят на академичната общност, което означава, че комисията като цяло не е била в състояние да гарантира обективен и деполитизиран избор, посочват от МС.

Подборът е проведен при липса на предварително приети и публично обявени правила с ясни и обективни критерии и методика за оценка на знанията и професионалните и нравствени качества на кандидатите.

Източник: МС    
Последвайте ни
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

България Преди 16 минути

В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, с видеонаблюдение ще са около 11 650

<p>Най-тежкото изпитание за Рюте досега</p>

Последен опит да спаси НАТО от Тръмп - най-тежкото изпитание за Рюте досега

Свят Преди 18 минути

Докато обвиненията между САЩ и Европа се увеличават, лидерът на НАТО ще се опита отново да избегне пълен разрив

Държавата компенсира неприетите в детски градини деца с близо 1,2 млн. евро

Държавата компенсира неприетите в детски градини деца с близо 1,2 млн. евро

България Преди 41 минути

Средствата се предоставят за 2029 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и Родопи

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

България Преди 1 час

Според гражданинa, по чието видео е образувана проверката, тя му е казала „още една дума и ще ти съсипя живота“

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Свят Преди 1 час

Елитната руска хакерска група "Fancy Bear" е шпионирала военни и правителствени цели, съобщиха западни служби за сигурност

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

България Преди 1 час

Поривите на вятъра предизвикаха инциденти в различни части на града

Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

България Преди 1 час

От обхвата на мярката се изключват нерентабилните линии до малките населени места

<p>&quot;Арогантен&quot;, &quot;егоцентричен&quot; и &quot;зъл&quot;&nbsp;- човекът, който предизвиква Орбан в Унгария</p>

Бунтът на Петер Мадяр - вътрешният човек, който предизвиква Виктор Орбан в Унгария

Свят Преди 1 час

​Дори сред собствените си поддръжници опозиционният лидер е силно поляризираща фигура

Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

Любопитно Преди 1 час

Внучката на Доналд Тръмп, Кай, разкри във видео, че има мъж до себе си, и сподели колко е неловко да ходи на срещи под наблюдението на Тайните служби, докато се подготвя за колеж и възстановява от операция след спортна травма в голфа

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

България Преди 2 часа

Трупът на 46-годишен мъж, изчезнал на 5 април, бе открит в коритото на река Джебелска край село Полянец. При първоначалния оглед полицията не е открила следи от насилие. Тялото е извадено с помощта на пожарникари и е изпратено за аутопсия в Кърджали

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

България Преди 2 часа

След празничните дни обичайният режим на работа на зоните ще бъде възстановен

<p>Жена роди по време на полет, създаде сложна правна ситуация</p>

Бебе се роди на борда на самолет на път за Ню Йорк - започва спор за гражданството му

Свят Преди 2 часа

Адвокати обсъждат дали новороденото има право на американско гражданство

Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория“

Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория“

Любопитно Преди 2 часа

Сидни Суини заслепи Лос Анджелис в рокля на Pierre Cardin за премиерата на „Еуфория“, докато сюжетът на новия сезон обещава сватба на екрана и провокативни обрати, въпреки че в реалния живот актрисата току-що развали своя годеж

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

България Преди 2 часа

Катастрофата е станала на кръстовище в града

Таня Радуловска

ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на КС

България Преди 2 часа

„Ако те не разчетат решението на КС по същия начин, по който го разчитат всички останали, в този случай ще се наложи отново ние да направим искане”, каза зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска преди заседанието на кадровиците

Снимката е илюстративна

"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

Свят Преди 2 часа

От Пекин до Кайро лидерите приветстваха сделката за Ормузкия проток като победа за дипломацията. Докато Тръмп обяви „ден за световен мир“, испанският премиер Педро Санчес напомни, че примирието не изтрива хаоса и разрушенията от последните дни

Всичко от днес

От мрежата

