Държавата компенсира неприетите в детски градини деца с близо 1,2 млн. евро

К абинетът одобри 1 190 761 евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места. Средствата се предоставят за 2029 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и Родопи, предават от МС.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 1 януари до 28 февруари и ще бъдат преведени по бюджетите на общините. По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.

Министерският съвет прие също така Решение за одобряване на финансиране за извършване на плащания за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 януари до 28 февруари 2026 г.

Одобреното финансиране е в общ размер на 1 554 560 евро, разпределено по бюджетите на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Божурище и община Аврен, област Варна за 2026 г., предава NOVA.

Финансирането се извършва по Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.