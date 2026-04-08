Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

Ж ителите и гостите на София ще могат да оставят автомобилите си безплатно в зоните за почасово платено паркиране по време на великденските празници, съобщиха от Центъра за градска мобилност.

„Синята“ и „зелената“ зона няма да работят от Разпети петък до втория ден на Великден включително.

По този начин шофьорите няма да се налага да изпращат SMS или да заплащат чрез мобилно приложение от 10 до 13 април. След празничните дни обичайният режим на работа на зоните ще бъде възстановен.

От Центъра за градска мобилност напомнят, че въпреки временното отпадане на таксуването, остава задължително спазването на правилата за паркиране.

Забранено е спирането на места, които затрудняват движението, пред входове на жилищни сгради и гаражи, върху тротоари без разрешение, както и в близост до кръстовища и пешеходни пътеки.