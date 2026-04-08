България

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

След празничните дни обичайният режим на работа на зоните ще бъде възстановен

8 април 2026, 12:10
Източник: БГНЕС/Архив

Ж ителите и гостите на София ще могат да оставят автомобилите си безплатно в зоните за почасово платено паркиране по време на великденските празници, съобщиха от Центъра за градска мобилност.

„Синята“ и „зелената“ зона няма да работят от Разпети петък до втория ден на Великден включително.

По този начин шофьорите няма да се налага да изпращат SMS или да заплащат чрез мобилно приложение от 10 до 13 април. След празничните дни обичайният режим на работа на зоните ще бъде възстановен.

От Центъра за градска мобилност напомнят, че въпреки временното отпадане на таксуването, остава задължително спазването на правилата за паркиране.

Забранено е спирането на места, които затрудняват движението, пред входове на жилищни сгради и гаражи, върху тротоари без разрешение, както и в близост до кръстовища и пешеходни пътеки.

Източник: ЦГМ    
Последвайте ни
Президентът Йотова на среща с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на КС

Бебе се роди на борда на самолет на път за Ню Йорк - започва спор за гражданството му

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Volkswagen отрича, че се отказва от 3-цилиндровите двигатели

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

Преди 23 часа
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 23 часа
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 1 ден
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

България Преди 17 минути

Според гражданинa, по чието видео е образувана проверката, тя му е казала „още една дума и ще ти съсипя живота“

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Свят Преди 21 минути

Елитната руска хакерска група "Fancy Bear" е шпионирала военни и правителствени цели, съобщиха западни служби за сигурност

Бунтът на Петер Мадяр - вътрешният човек, който предизвиква Виктор Орбан в Унгария

Свят Преди 58 минути

​Дори сред собствените си поддръжници опозиционният лидер е силно поляризираща фигура

„Отплува си. Старост“ - смъртта на Елизабет II и последният подарък за правнуците

Любопитно Преди 59 минути

Кралица Елизабет II е направила внимателен жест към своите правнуци малко преди смъртта си, твърди кралски автор. Сега, в навечерието на стогодишнината от нейното рождение по-късно този месец, кралският биограф Робърт Хардман предлага нов поглед върху това как е прекарала последните си седмици

Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

Любопитно Преди 1 час

Внучката на Доналд Тръмп, Кай, разкри във видео, че има мъж до себе си, и сподели колко е неловко да ходи на срещи под наблюдението на Тайните служби, докато се подготвя за колеж и възстановява от операция след спортна травма в голфа

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

България Преди 1 час

Трупът на 46-годишен мъж, изчезнал на 5 април, бе открит в коритото на река Джебелска край село Полянец. При първоначалния оглед полицията не е открила следи от насилие. Тялото е извадено с помощта на пожарникари и е изпратено за аутопсия в Кърджали

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

България Преди 1 час

Катастрофата е станала на кръстовище в града

75 години затвор за инфлуенсър, убил приятелката си в Тексас, но обвинил кучето

Свят Преди 1 час

Първоначално е твърдял, че жертвата е нападната от куче

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Свят Преди 1 час

Жертви на измамата са ставали възрастни хора

Мила Савова

Любопитно Преди 1 час

Даниела Пехливанова ни среща с един от най-добрите Гранд мастъри по микроблейдинг у нас, с над 7 години опит в перманентния грим

На 9 април, Велики четвъртък, вестник „Телеграф“ подарява уникална икона на Възкресението от XIX век

Любопитно Преди 2 часа

Румъния вдигна изтребители заради руска атака с дронове край границата с Украйна

Свят Преди 2 часа

Сигнал за тревога е бил изпратен до населението в северната част на окръг Тулча около 3:44 ч. местно време

Когато килограмите имат история...

Любопитно Преди 2 часа

Милена Цветкова – терапевт-масажист и носител на престижни награди, е вдъхновител на хиляди хора да се върнат към себе си, чрез цялостни програми за възстановяване на тялото и душата

Спалня, душове и бар на 10 000 метра височина: Мелания Тръмп получава достъп до правителствен джет за 70 милиона долара

Свят Преди 2 часа

Първата дама ще пътува с джет, разполагащ със спалня, душове и бар, след като Белият дом реши да финализира покупката му въпреки критиките. Демократите в Сената разследват дали придобиването на луксозната машина не нарушава федералните закони за бюджета

МС прие Наредбата, определяща критериите за енергийно бедни и "уязвими клиенти"

България Преди 2 часа

Tя трябва да влезе в сила в началото на юли

Разкриха сутрешния навик, който ви вреди, без да знаете

Любопитно Преди 2 часа

Ето какъв ритъм нарушава храносмилането и увеличава риска от запек

Всичко от днес

От мрежата

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Защо отложиха „Пътуване до Марс“: Ненчо Балабанов скъса менискус, Гергана Спиридинова оперира две дискови хернии

Edna.bg

Диляна Попова: Нямах търпение да се върна в Корея

Edna.bg

ЦСКА обяви състава за Монтана, Брахими може да играе

Gong.bg

Стоилов и Гьозтепе с решителен мач срещу Галатасарай, битката за титлата зависи от изхода на срещата

Gong.bg

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжна прокуратура (ВИДЕО)

Nova.bg

МС определи кои домакинства ще бъдат признати за енергийно бедни и кои за „уязвими клиенти“

Nova.bg