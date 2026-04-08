Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа", уранът ще бъде „напълно уреден"

В последния момент: Как се стигна до примирието с Иран и какво следва

П резидентът Доналд Тръмп определи пред АФП двуседмичното споразумение за примирие с Иран като „пълна и абсолютна победа“ за Съединените щати, въпреки че Техеран също го обяви за своя победа, а около точното съдържание на договореностите има неясноти.

Двете страни се договориха едва около час преди изтичането на крайния срок на Тръмп за унищожаването на Ислямската република.

„Пълна и абсолютна победа. 100 процента. Никакво съмнение“, заяви Тръмп в краткото телефонно обаждане с АФП. При въпроси относно условията за отварянето на Ормузкия проток за петролния трафик Тръмп настоя, че съществува солидна рамка за по-дългосрочно споразумение.

Iranian Supreme National Security Council statement says: "The enemy has suffered an undeniable, historic and crushing defeat in its cowardly, illegal… — AFP News Agency (@AFP) April 8, 2026

„Имаме 15-точкова сделка, при която по-голямата част от тези неща са договорени. Ще видим какво ще стане“, заяви той. По-рано в мрежата си Truth Social той беше съобщил, че Иран е представил 10-точно предложение, което е „приемливо“. Тръмп отказа да каже дали ще се върне към заплахите си да унищожи иранските граждански електроцентрали и мостове, ако споразумението се разпадне. „Ще трябва да изчакате и видите“, заяви той.

Тръмп настоя, че обогатеният уран на Иран ще бъде „напълно уреден“ в рамките на всяко мирно споразумение - ключов въпрос след война, частично насочена, по думите му, към гарантиране, че Иран никога няма да придобие ядрено оръжие. „Това ще бъде перфектно уредено, иначе не бих се споразумял“, заяви той, без да дава подробности.

Тръмп заяви, че вярва, че Китай е изиграл роля в довеждането на Иран до масата за преговори. „Чувам, че да“, каза той, когато беше попитан дали Пекин е участвал в убеждаването на ключовия си съюзник Техеран. Американският президент предстои да пътува до Пекин в средата на май за решаваща среща на върха с китайския президент Си Дзинпин - посещение, първоначално насрочено за началото на април, но отложено заради войната срещу Иран. Пекин е близък партньор на Техеран и основен купувач на ирански петрол, но има и силни икономически връзки с държавите от Персийския залив и многократно е критикувал атаките на Иран срещу тях.

САЩ ще участват в осигуряването на корабоплаването в Ормузкия пролив, заяви още Доналд Тръмп, часове след като Вашингтон и Техеран постигнаха споразумение за примирие. Двете страни договориха двуседмично прекратяване на огъня едва около час преди изтичането на поставения от Тръмп срок, след който той заплашваше да заличи Иран от лицето на Земята.

Техеран заяви, че е дал съгласие за свободно преминаване в Ормузкия пролив - жизненоважен морски маршрут за петрол, който беше практически парализиран в продължение на седмици заради войната в Близкия изток. Блокадата доведе до сериозен ръст на цените на суровия нефт и свързаните продукти в световен мащаб.

„Съединените американски щати ще помагат за облекчаването на корабния трафик в Ормузкия пролив", написа Тръмп в платформата си Truth Social. „Ще последват много положителни действия! Ще се спечелят големи пари. Иран може да започне процеса на възстановяване", добави той.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви часове по-рано, че свободното преминаване ще бъде възможно „чрез координация с въоръжените сили на Иран и при съобразяване с техническите ограничения".

В публикацията си Тръмп уточни, че американските сили ще се „зареждат с припаси от всякакъв вид" и ще присъстват в района, за да се уверят, че всичко върви добре. „Убеден съм, че ще е така", написа той.

Тонът на американския президент рязко контрастираше с отправената миналата седмица заплаха да бомбардира Иран „обратно в каменната ера". „Точно както се случва при нас в САЩ, това може да бъде златният век на Близкия изток!" написа Тръмп в сряда.