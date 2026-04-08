Израел: Примирието между САЩ и Иран не включва Ливан

Рязък спад в цените на петрола след обявеното двуседмично примирие между Иран и САЩ

С ъединените щати и Иран обявиха двуседмично примирие, малко преди изтичането на ултиматума, поставен от американския президент Доналд Тръмп. Сделката бе договорена едва 90 минути преди крайния срок и включва ангажимент на Техеран да отвори Ормузкия проток „напълно, незабавно и безопасно“.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран са постигнали съгласие по „почти всички“ спорни въпроси, включително предложен от Иран десетточков план. Според президента, страните „много са напреднали“ към дългосрочен мир в региона, като се очаква окончателно споразумение в рамките на две седмици.

Малко след обявяването на примирието и иранският външен министър потвърди готовността на Техеран да осигури безопасно преминаване през Ормузкия проток, като координира действията с въоръжените си сили и отчита „съществуващите технически ограничения“.

Prime Minister's Office:



Israel supports President Trump's decision to suspend strikes against Iran for two weeks subject to Iran immediately opening the straits and stopping all attacks on the US, Israel and countries in the region. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 8, 2026

Примирието бе резултат и от дипломатическа намеса на Шехбаз Шариф, който призова Тръмп да отложи удари по транспортна и енергийна инфраструктура с две седмици. Шариф обяви, че споразумението обхваща „навсякъде, включително в Ливан“, включително подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

В същото време от кабинета на Бенямин Нетаняху уточниха, че примирието с Иран не се отнася за Ливан. Вследствие на това Израел поднови въздушните си удари в южната част на страната и издаде предупреждение за евакуация на сграда близо до град Тир. Подкрепяната от Иран „Хизбула“, която въвлече Ливан във войната след атака срещу Израел на 2 март, не е поела отговорност за операции след 01:00 ч. местно време.

След примирието американските операции бяха прекратени, като няколко държави от Персийския залив, включително Катар и Обединените арабски емирства, съобщиха за ракетни и дронови атаки от Иран в първите часове след спирането на огъня.

Според публикация на "Уолстрийт Джърнъл", десетточковият план включва изплащане на репарации, премахване на санкции и запазване на правото на Иран да обогатява уран, както и обсъждане на такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, която да се споделя с Оман.

Иранският Съвет за национална сигурност подчерта, че бъдещото споразумение трябва да гарантира военен контрол на страната върху протока, осигурявайки „уникална икономическа и геополитическа позиция“.

Говорителят на Белия дом Карълайн Ливит определи примирието като „победа“ за САЩ и подчерта заслугата на Тръмп за постигането му. В същото време сенаторът Линдзи Греъм критикува плана и настоя за контрол върху обогатения уран, за да се предотврати създаването на „мръсна бомба“ или възобновяване на програмата в бъдеще.

Преговорите ще продължат на 10 април в Пакистан, където делегации от САЩ и Иран ще обсъдят окончателно уреждане на спорните въпроси. Много въпроси остават нерешени, особено ситуацията в Ливан, където израелските удари продължават, а напрежението в региона остава високо.