Израел: Примирието между САЩ и Иран не включва Ливан

„Ако сърцето ви бие, ще ви намерим“: Секретният, неизползван досега инструмент на ЦРУ, открил сваления в Иран пилот
Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа

Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа", уранът ще бъде „напълно уреден"
След примирието: Пакистан кани САЩ и Иран на преговори

След примирието: Пакистан кани САЩ и Иран на преговори
В последния момент: Как се стигна до примирието с Иран и какво следва

В последния момент: Как се стигна до примирието с Иран и какво следва
Абас Арагчи: Ако ударите спрат, Иран също ще преустанови отбранителните си действия

Абас Арагчи: Ако ударите спрат, Иран също ще преустанови отбранителните си действия
Рязък спад в цените на петрола след обявеното двуседмично примирие между Иран и САЩ

Рязък спад в цените на петрола след обявеното двуседмично примирие между Иран и САЩ
Накратко: Доналд Тръмп с ултиматум към Техеран – енергийната мрежа на Иран под прицел

Накратко: Доналд Тръмп с ултиматум към Техеран – енергийната мрежа на Иран под прицел

С ъединените щати и Иран обявиха двуседмично примирие, малко преди изтичането на ултиматума, поставен от американския президент Доналд Тръмп. Сделката бе договорена едва 90 минути преди крайния срок и включва ангажимент на Техеран да отвори Ормузкия проток „напълно, незабавно и безопасно“.

Тръмп и Иран сключиха примирие за две седмици, Израел се присъедини

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран са постигнали съгласие по „почти всички“ спорни въпроси, включително предложен от Иран десетточков план. Според президента, страните „много са напреднали“ към дългосрочен мир в региона, като се очаква окончателно споразумение в рамките на две седмици.

Малко след обявяването на примирието и иранският външен министър потвърди готовността на Техеран да осигури безопасно преминаване през Ормузкия проток, като координира действията с въоръжените си сили и отчита „съществуващите технически ограничения“.

Примирието бе резултат и от дипломатическа намеса на Шехбаз Шариф, който призова Тръмп да отложи удари по транспортна и енергийна инфраструктура с две седмици. Шариф обяви, че споразумението обхваща „навсякъде, включително в Ливан“, включително подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

В същото време от кабинета на Бенямин Нетаняху уточниха, че примирието с Иран не се отнася за Ливан. Вследствие на това Израел поднови въздушните си удари в южната част на страната и издаде предупреждение за евакуация на сграда близо до град Тир. Подкрепяната от Иран „Хизбула“, която въвлече Ливан във войната след атака срещу Израел на 2 март, не е поела отговорност за операции след 01:00 ч. местно време.

След примирието американските операции бяха прекратени, като няколко държави от Персийския залив, включително Катар и Обединените арабски емирства, съобщиха за ракетни и дронови атаки от Иран в първите часове след спирането на огъня.

Според публикация на "Уолстрийт Джърнъл", десетточковият план включва изплащане на репарации, премахване на санкции и запазване на правото на Иран да обогатява уран, както и обсъждане на такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, която да се споделя с Оман.

Иранският Съвет за национална сигурност подчерта, че бъдещото споразумение трябва да гарантира военен контрол на страната върху протока, осигурявайки „уникална икономическа и геополитическа позиция“.

Говорителят на Белия дом Карълайн Ливит определи примирието като „победа“ за САЩ и подчерта заслугата на Тръмп за постигането му. В същото време сенаторът Линдзи Греъм критикува плана и настоя за контрол върху обогатения уран, за да се предотврати създаването на „мръсна бомба“ или възобновяване на програмата в бъдеще.

Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа", уранът ще бъде „напълно уреден"

Преговорите ще продължат на 10 април в Пакистан, където делегации от САЩ и Иран ще обсъдят окончателно уреждане на спорните въпроси. Много въпроси остават нерешени, особено ситуацията в Ливан, където израелските удари продължават, а напрежението в региона остава високо.

Източник: БГНЕС    
Жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

МС прие Наредбата, определяща критериите за енергийно бедни и "уязвими клиенти"

75 години затвор за инфлуенсър, убил приятелката си в Тексас, но обвинил кучето

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Румъния вдигна изтребители заради руска атака с дронове край границата с Украйна

Спалня, душове и бар на 10 000 метра височина: Мелания Тръмп получава достъп до правителствен джет за 70 милиона долара

Отмениха фестивал, след като на Кание Уест му бе забранено да влиза в Обединеното кралство

Разкриха сутрешния навик, който ви вреди, без да знаете

„Дано вдигне...“: Джей Ди Ванс се обади на Тръмп пред 5000 унгарци

Гюров: 223 са арестуваните за купуване на гласове - почти колкото един парламент

Най-красивото Peugeot 308 досега

Нова провокация: Северна Корея изстреля балистични ракети с малък обсег към Японско море

Мистерията Банкси: Уличният артист се венчал тайно в Лас Вегас за 145 долара

Орбан предложил да бъде "мишката", помагаща на "лъва", в разговор с Путин

Иззеха над 600 тона храна без документи в Свиленград

„Красива изненада“: Обри Плаза ще става майка за първи път

Примирие, но на каква цена: Светът вече гледа на САЩ по друг начин

Очаква ли се скок в цената на яйцата точно преди Великден

