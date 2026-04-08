Бунтът на Петер Мадяр - вътрешният човек, който предизвиква Виктор Орбан в Унгария

П реди малцина извън тесните политически кръгове в Унгария бяха чували за Петер Мадяр, докато той не публикува остра критика срещу правителството, придружена от таен аудиозапис на съпругата му, тогавашния министър на правосъдието Юдит Варга.

Записът от 2023 г., направен без знанието на Варга, я улавя как говори за предполагаема намеса на правителството в корупционно дело. Той предизвиква скандал, който изстрелва Мадяр от среден държавен служител до политическа фигура и го поставя в позиция да отправи най-сериозното предизвикателство досега към 16-годишната власт на премиера Виктор Орбан.

Докато Мадяр води в социологическите проучвания преди парламентарните избори на 12 април, той мобилизира разочаровани избиратели от целия политически спектър чрез своето ново движение "Тиса", превръщайки го в инструмент за онези, които искат край на управлението на Орбан.

Победа на "Тиса" не само би прекратила 16-годишното управление на партията "Фидес", но би могла да промени и позицията на Унгария в Европа, като облекчи конфликтите с Брюксел относно върховенството на закона, намали сближаването с Москва и върне страната към по-предвидим партньор в ЕС и НАТО.

Въпреки това, дори сред поддръжниците му, Мадяр остава силно противоречива личност, показват интервюта с над 15 негови съюзници, опоненти и критици.

Докато той печели подкрепа с обещания за борба с корупцията и възстановяване на демократичните норми, неговият остър стил и миналото му вътре в системата на "Фидес", включително позиции, съвпадащи с тези на Орбан по въпросите за миграцията и Украйна, пораждат безпокойство в опозицията.

Бившият кандидат на опозицията Петер Марки-Зай го описва като "арогантен", "егоцентричен" и "зъл", но добавя, че именно такива качества може би са нужни, за да се устои на натиска на системата на Орбан.

"Ние няма да се женим за него", казва Марки-Зай. "Просто ни трябва някой, който да сложи край на Орбан."

Семейна среда

Мадяр израства в среда, в която политиката е постоянна тема у дома. Баща му е адвокат, майка му висш служител в Върховния съд. Сред роднините му е и бившият президент Ференц Мадл, а дядо му е телевизионен коментатор, известен с правни съвети в национален ефир.

От ранна възраст той е част от посткомунистическия християндемократичен интелектуален елит, което формира амбициите му за политическа кариера, казва политологът Миклош Сюкьошд от Университета в Копенхаген.

По-късно Мадяр се присъединява към партията "Фидес" и се превръща във вътрешен човек в системата, включително чрез близки отношения със съмишленици на Орбан като Грегъри Гулаш, днес началник на кабинета на премиера.

Той се жени за Юдит Варга през 2006 г. след среща, организирана от Гуляш, предава POLITICO .

Разривът

С времето отношенията между Мадяр и управляващия елит се влошават. Той остава на периферията на властта, докато Варга се издига в системата.

Според съобщения, напрежението между тях нараства, включително обвинения от Варга за насилие, които Мадяр отрича.

Скандалът с помилването

През януари 2023 г. Мадяр тайно записва съпругата си, докато тя говори за намеса на правителствени представители в корупционно дело.

Месеци по-късно избухва нов скандал, свързан с президентско помилване, което принуждава Варга и президента Каталин Новак да подадат оставки.

Тогава Мадяр излиза публично с остра критика срещу правителството чрез публикация във Facebook, с което се превръща в първия високопоставен "отцепник" от вътрешността на системата.

Раждането на "Тиса"

След протест, събрал около 50 000 души, Мадяр започва да изгражда политическо движение. Бизнесмени и обществени фигури се включват в новия проект.

Движението "Тиса" бързо създава структура, дигитална мрежа и доброволчески организации. На европейските избори през 2024 г. то печели 29,6% от гласовете, докато "Фидес" получава 44,82% - най-ниският резултат в историята си.

Кампанията

Мадяр обикаля страната интензивно, използва социалните мрежи и изгражда местни структури. Кампанията му се представя като модерна, дигитална и директна към избирателите.

Критики и вътрешни напрежения

Въпреки растежа на движението, вътрешните напрежения се увеличават. Някои от създателите го напускат, описвайки културата като "токсична" и йерархична.

Критиците казват, че Мадяр управлява партията твърде централизирано. Той е единственият, който може да дава интервюта.

Поддръжниците обаче твърдят, че строгият контрол е необходим, за да се избегнат атаки от провластовите медии и да се запази фокусът върху основната цел, свалянето на Орбан.

Политическа перспектива

Според анализатори движението има значителна обществена подкрепа и реален шанс да оспори властта.

Кампанията на Мадяр продължава с интензивни обиколки из страната, а изборите се очакват да бъдат изключително оспорвани.

Личност и стил

Мадяр често е описван като труден характер, импулсивен и конфронтационен. Той сам признава, че е "труден човек", който се опитва да се промени.

За неговите поддръжници недостатъците му са второстепенни. Той е възприеман като първата реална възможност за промяна на системата.

"Гласуваме срещу "Фидес", казва една депутатка. "В момента хората биха гласували и за коза, ако се изправи срещу Орбан."

Бившият опозиционен лидер Марки-Зай предупреждава обаче, че успехът ще дойде с огромен натиск и очаквания.

"Ако не изпълни обещанията си, няма да го приемем", казва той.