Бунтът на Петер Мадяр - вътрешният човек, който предизвиква Виктор Орбан в Унгария

​Дори сред собствените си поддръжници опозиционният лидер е силно поляризираща фигура

8 април 2026, 12:39
Източник: Getty Images

П реди малцина извън тесните политически кръгове в Унгария бяха чували за Петер Мадяр, докато той не публикува остра критика срещу правителството, придружена от таен аудиозапис на съпругата му, тогавашния министър на правосъдието Юдит Варга.

Записът от 2023 г., направен без знанието на Варга, я улавя как говори за предполагаема намеса на правителството в корупционно дело. Той предизвиква скандал, който изстрелва Мадяр от среден държавен служител до политическа фигура и го поставя в позиция да отправи най-сериозното предизвикателство досега към 16-годишната власт на премиера Виктор Орбан.

Докато Мадяр води в социологическите проучвания преди парламентарните избори на 12 април, той мобилизира разочаровани избиратели от целия политически спектър чрез своето ново движение "Тиса", превръщайки го в инструмент за онези, които искат край на управлението на Орбан.

Победа на "Тиса" не само би прекратила 16-годишното управление на партията "Фидес", но би могла да промени и позицията на Унгария в Европа, като облекчи конфликтите с Брюксел относно върховенството на закона, намали сближаването с Москва и върне страната към по-предвидим партньор в ЕС и НАТО.

Въпреки това, дори сред поддръжниците му, Мадяр остава силно противоречива личност, показват интервюта с над 15 негови съюзници, опоненти и критици.

Докато той печели подкрепа с обещания за борба с корупцията и възстановяване на демократичните норми, неговият остър стил и миналото му вътре в системата на "Фидес", включително позиции, съвпадащи с тези на Орбан по въпросите за миграцията и Украйна, пораждат безпокойство в опозицията.

Бившият кандидат на опозицията Петер Марки-Зай го описва като "арогантен", "егоцентричен" и "зъл", но добавя, че именно такива качества може би са нужни, за да се устои на натиска на системата на Орбан.

"Ние няма да се женим за него", казва Марки-Зай. "Просто ни трябва някой, който да сложи край на Орбан."

Източник: БТА
  • Семейна среда

Мадяр израства в среда, в която политиката е постоянна тема у дома. Баща му е адвокат, майка му висш служител в Върховния съд. Сред роднините му е и бившият президент Ференц Мадл, а дядо му е телевизионен коментатор, известен с правни съвети в национален ефир.

От ранна възраст той е част от посткомунистическия християндемократичен интелектуален елит, което формира амбициите му за политическа кариера, казва политологът Миклош Сюкьошд от Университета в Копенхаген.

По-късно Мадяр се присъединява към партията "Фидес" и се превръща във вътрешен човек в системата, включително чрез близки отношения със съмишленици на Орбан като Грегъри Гулаш, днес началник на кабинета на премиера.

Той се жени за Юдит Варга през 2006 г. след среща, организирана от Гуляш, предава POLITICO.

Източник: БТА
  • Разривът

С времето отношенията между Мадяр и управляващия елит се влошават. Той остава на периферията на властта, докато Варга се издига в системата.

Според съобщения, напрежението между тях нараства, включително обвинения от Варга за насилие, които Мадяр отрича.

Източник: БТА
  • Скандалът с помилването

През януари 2023 г. Мадяр тайно записва съпругата си, докато тя говори за намеса на правителствени представители в корупционно дело.

Месеци по-късно избухва нов скандал, свързан с президентско помилване, което принуждава Варга и президента Каталин Новак да подадат оставки.

Тогава Мадяр излиза публично с остра критика срещу правителството чрез публикация във Facebook, с което се превръща в първия високопоставен "отцепник" от вътрешността на системата.

Източник: БТА
  • Раждането на "Тиса"

След протест, събрал около 50 000 души, Мадяр започва да изгражда политическо движение. Бизнесмени и обществени фигури се включват в новия проект.

Движението "Тиса" бързо създава структура, дигитална мрежа и доброволчески организации. На европейските избори през 2024 г. то печели 29,6% от гласовете, докато "Фидес" получава 44,82% - най-ниският резултат в историята си.

Източник: Getty Images
  • Кампанията

Мадяр обикаля страната интензивно, използва социалните мрежи и изгражда местни структури. Кампанията му се представя като модерна, дигитална и директна към избирателите.

Източник: БТА
  • Критики и вътрешни напрежения

Въпреки растежа на движението, вътрешните напрежения се увеличават. Някои от създателите го напускат, описвайки културата като "токсична" и йерархична.

Критиците казват, че Мадяр управлява партията твърде централизирано. Той е единственият, който може да дава интервюта.

Поддръжниците обаче твърдят, че строгият контрол е необходим, за да се избегнат атаки от провластовите медии и да се запази фокусът върху основната цел, свалянето на Орбан.

Източник: БТА
  • Политическа перспектива

Според анализатори движението има значителна обществена подкрепа и реален шанс да оспори властта.

Кампанията на Мадяр продължава с интензивни обиколки из страната, а изборите се очакват да бъдат изключително оспорвани.

Източник: БТА
  • Личност и стил

Мадяр често е описван като труден характер, импулсивен и конфронтационен. Той сам признава, че е "труден човек", който се опитва да се промени.

За неговите поддръжници недостатъците му са второстепенни. Той е възприеман като първата реална възможност за промяна на системата.

"Гласуваме срещу "Фидес", казва една депутатка. "В момента хората биха гласували и за коза, ако се изправи срещу Орбан."

Бившият опозиционен лидер Марки-Зай предупреждава обаче, че успехът ще дойде с огромен натиск и очаквания.

"Ако не изпълни обещанията си, няма да го приемем", казва той.

Източник: POLITICO     
Президентът Йотова на среща с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на КС

Бебе се роди на борда на самолет на път за Ню Йорк - започва спор за гражданството му

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

Според гражданинa, по чието видео е образувана проверката, тя му е казала „още една дума и ще ти съсипя живота"

Елитната руска хакерска група "Fancy Bear" е шпионирала военни и правителствени цели, съобщиха западни служби за сигурност

Кралица Елизабет II е направила внимателен жест към своите правнуци малко преди смъртта си, твърди кралски автор. Сега, в навечерието на стогодишнината от нейното рождение по-късно този месец, кралският биограф Робърт Хардман предлага нов поглед върху това как е прекарала последните си седмици

Трупът на 46-годишен мъж, изчезнал на 5 април, бе открит в коритото на река Джебелска край село Полянец. При първоначалния оглед полицията не е открила следи от насилие. Тялото е извадено с помощта на пожарникари и е изпратено за аутопсия в Кърджали

След празничните дни обичайният режим на работа на зоните ще бъде възстановен

Сидни Суини заслепи Лос Анджелис в рокля на Pierre Cardin за премиерата на „Еуфория", докато сюжетът на новия сезон обещава сватба на екрана и провокативни обрати, въпреки че в реалния живот актрисата току-що развали своя годеж

Катастрофата е станала на кръстовище в града

Първоначално е твърдял, че жертвата е нападната от куче

Жертви на измамата са ставали възрастни хора

Сигнал за тревога е бил изпратен до населението в северната част на окръг Тулча около 3:44 ч. местно време

Милена Цветкова – терапевт-масажист и носител на престижни награди, е вдъхновител на хиляди хора да се върнат към себе си, чрез цялостни програми за възстановяване на тялото и душата

Първата дама ще пътува с джет, разполагащ със спалня, душове и бар, след като Белият дом реши да финализира покупката му въпреки критиките. Демократите в Сената разследват дали придобиването на луксозната машина не нарушава федералните закони за бюджета

Tя трябва да влезе в сила в началото на юли

Крахът на фестивала идва на фона на вълна от негативни реакции срещу участието на Йе. Те бяха провокирани от поредица негови антисемитски коментари, в които той възхваляваше нацисткия режим и очерняше еврейския народ

