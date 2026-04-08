Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

Н яколко инцидента с паднали дървета и смачкани коли са станали в София.

Първият е за паднало дърво върху паркиран автомобил в района на улица Димитър Трайкович, близо до улица Владайска, непосредствено до Министерството на земеделието и храните.

Втори сигнал е подаден за дърво, срутило се върху кола на паркинг до парка Заимов в близост до сградата на театър "Зад канала".

За днес в столицата е обявен жълт код за силен вятър. От Столична община призовават да се премахнат опасни предмети от балкони и прозорци, а строителите да укрепят добре оградите на строителните обекти.