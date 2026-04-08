Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

К ай Тръмп позволи на последователите си да надникнат в личния ѝ живот по време на сесия с въпроси и отговори в YouTube, където сподели откровеното си мнение за срещите и връзките. 18-годишната тийнейджърка отговори на множество въпроси от феновете, включително и на най-директния: „Сама ли си в момента?“.

„В момента излизам с някого, може би ще отидем заедно на бала“, отговори тя. „Така че, да, в известна степен съм... не точно... по-скоро все още го обмислям.“

Кай, която е най-голямата внучка на Доналд Тръмп и дъщеря на Доналд Тръмп-младши и бившата му съпруга Ванеса Тръмп, в момента е в последната си година в училище. През есента на 2026 г. тя ще започне следването си в Университета на Маями.

Освен в YouTube, младата надежда на фамилията Тръмп говори за предизвикателствата на личния живот и в подкаста Impaulsive. Тя призна, че е трудно да изградиш романтична връзка, когато по всяко време си придружавана от екип на Тайните служби.

„Честно казано, е доста неловко да отидеш на среща и агентите да седят на две маси зад теб. Малко е странно“, призна тя. „Но се старая да не позволявам това да ме притеснява. През последната година се научих, че макар да ме следват навсякъде, трябва просто да се фокусирам върху момента и да се преструвам, че ги няма.“

Въпреки че животът на Кай се промени коренно, след като дядо ѝ беше избран за президент за втори път през 2025 г., тя сподели, че родителите ѝ са положили усилия да запазят децата си здраво стъпили на земята.

„Майка ми ни позволяваше да имаме собствено мнение. Тя много прилича на мен – много е спокойна, уравновесена и обича да изслушва хората“, разказа Кай в подкаста. „Относно баща ми – обичам го, но той просто постоянно воюва в интернет. Родителите ми винаги са ни насърчавали да мислим самостоятелно. Нищо не ни е налагано насила. Аз просто съм внучка на президента.“

Когато не създава съдържание за социалните мрежи, Кай е отдаден голфър и предстои да се присъедини към голф отбора на Университета на Маями. „Изключително съм развълнувана да стана част от „Кейнс“ (Hurricanes) и да представям университета. Давай, Маями!“, написа тя в Instagram по-рано.

В емоционален пост тя благодари на семейството си: „Искам да благодаря на майка ми Ванеса и баща ми Дон, че винаги ме подкрепят в моя път. Благодаря и на страхотния си екип, че ми помогна да стигна дотук. Специални благодарности и на дядо ми за достъпа до невероятни игрища и огромната му подкрепа.“

Мечтите на Кай в голфа обаче срещнаха препятствие през януари, когато се наложи тя да се подложи на операция на китката поради спортна травма.

„Днес претърпях операция на лявата китка заради наранявания на стабилизиращите тъкани на сухожилието на екстензор карпи улнарис (ECU) и увреждане на фиброхрущялния комплекс“, сподели тя в социалните мрежи. „Операцията беше извършена успешно от д-р Томас Греъм в Ортопедичния институт Lehigh Valley. Очаквам с нетърпение рехабилитацията и момента, в който отново ще играя голф без болка.“