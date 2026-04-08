Бебе се роди на борда на самолет на път за Ню Йорк - започва спор за гражданството му

Адвокати обсъждат дали новороденото има право на американско гражданство

8 април 2026, 12:08
Ж ена е родила по време на полет от Кингстън към Ню Йорк, след като е започнала родилни болки в последната фаза на кацането на самолет на Caribbean Airlines. Случаят обаче повдига неочаквани правни въпроси, тъй като не е сигурно дали новороденото автоматично придобива американско гражданство, пише Sky News.

Пътничката е пътувала от Кингстън към Ню Йорк, когато е получила родилни болки по време на финалното снижение на полета.

След кацането както майката, така и новороденото са получили медицинска помощ на летището.

Контрольор на въздушния трафик дори се пошегувал, че бебето трябва да бъде наречено "Кенеди", тъй като самолетът е кацнал на Международното летище "Джон Ф. Кенеди".

От Caribbean Airlines са заявили в официално изявление, че екипажът е реагирал професионално и спокойно, следвайки установените процедури и гарантирайки безопасността и комфорта на всички на борда.

Говорител на компанията уточнил, че не е била обявена извънредна ситуация.

"Не знаех, че съм бременна": Жена изненадващо роди в самолет

Подобни случаи са изключително редки, според данни на National Library of Medicine между 1929 и 2018 г. са регистрирани едва 74 раждания на борда на самолети, като 71 от бебетата са оцелели.

Caribbean Airlines позволява на бременни пътнички да летят без медицинско разрешение до 32-рата седмица, а след 35-ата седмица забранява пътуванията.

Адвокатът по имиграционно право Брад Бърнстейн коментира, че случаят поражда сложни правни въпроси относно гражданството.

В свое видео в YouTube той обяснява:

"Въпросът е… дали това бебе е гражданин на САЩ?"

"Отговорът зависи от едно нещо - къде точно се е намирал самолетът в момента на раждането."

"Ако бебето е родено във въздушното пространство на САЩ, тогава по 14-ата поправка и правилата на Държавния департамент то автоматично е американски гражданин."

"Но ако е родено дори няколко минути по-рано извън въздушното пространство на САЩ - не е гражданин на САЩ."

Източник: Sky News     
Президентът Йотова на среща с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

Президентът Йотова на среща с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на КС

ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на КС

Бебе се роди на борда на самолет на път за Ню Йорк - започва спор за гражданството му

Бебе се роди на борда на самолет на път за Ню Йорк - започва спор за гражданството му

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 23 часа
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 23 часа
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 1 ден
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

Последни новини

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

България Преди 18 минути

Според гражданинa, по чието видео е образувана проверката, тя му е казала „още една дума и ще ти съсипя живота“

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Свят Преди 22 минути

Елитната руска хакерска група "Fancy Bear" е шпионирала военни и правителствени цели, съобщиха западни служби за сигурност

„Отплува си. Старост“ - смъртта на Елизабет II и последният подарък за правнуците

„Отплува си. Старост“ - смъртта на Елизабет II и последният подарък за правнуците

Любопитно Преди 1 час

Кралица Елизабет II е направила внимателен жест към своите правнуци малко преди смъртта си, твърди кралски автор. Сега, в навечерието на стогодишнината от нейното рождение по-късно този месец, кралският биограф Робърт Хардман предлага нов поглед върху това как е прекарала последните си седмици

Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

Любопитно Преди 1 час

Внучката на Доналд Тръмп, Кай, разкри във видео, че има мъж до себе си, и сподели колко е неловко да ходи на срещи под наблюдението на Тайните служби, докато се подготвя за колеж и възстановява от операция след спортна травма в голфа

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

България Преди 1 час

Трупът на 46-годишен мъж, изчезнал на 5 април, бе открит в коритото на река Джебелска край село Полянец. При първоначалния оглед полицията не е открила следи от насилие. Тялото е извадено с помощта на пожарникари и е изпратено за аутопсия в Кърджали

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

България Преди 1 час

След празничните дни обичайният режим на работа на зоните ще бъде възстановен

Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория“

Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория“

Любопитно Преди 1 час

Сидни Суини заслепи Лос Анджелис в рокля на Pierre Cardin за премиерата на „Еуфория“, докато сюжетът на новия сезон обещава сватба на екрана и провокативни обрати, въпреки че в реалния живот актрисата току-що развали своя годеж

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

България Преди 1 час

Катастрофата е станала на кръстовище в града

<p>Инфлуенсър уби приятелката си и обвини кучето си</p>

75 години затвор за инфлуенсър, убил приятелката си в Тексас, но обвинил кучето

Свят Преди 1 час

Първоначално е твърдял, че жертвата е нападната от куче

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Свят Преди 1 час

Жертви на измамата са ставали възрастни хора

Мила Савова

Край на съсипаните вежди: Еволюцията на перманентния грим с Мила Савова

Любопитно Преди 1 час

Даниела Пехливанова ни среща с един от най-добрите Гранд мастъри по микроблейдинг у нас, с над 7 години опит в перманентния грим

На 9 април, Велики четвъртък, вестник „Телеграф“ подарява уникална икона на Възкресението от XIX век

На 9 април, Велики четвъртък, вестник „Телеграф“ подарява уникална икона на Възкресението от XIX век

Любопитно Преди 2 часа

<p>Румъния вдигна по тревога два изтребителя F-16</p>

Румъния вдигна изтребители заради руска атака с дронове край границата с Украйна

Свят Преди 2 часа

Сигнал за тревога е бил изпратен до населението в северната част на окръг Тулча около 3:44 ч. местно време

Когато килограмите имат история...

Когато килограмите имат история...

Любопитно Преди 2 часа

Милена Цветкова – терапевт-масажист и носител на престижни награди, е вдъхновител на хиляди хора да се върнат към себе си, чрез цялостни програми за възстановяване на тялото и душата

<p>Спалня, бар и душове в облаците: Мелания Тръмп ще лети в джет за 70 милиона долара</p>

Спалня, душове и бар на 10 000 метра височина: Мелания Тръмп получава достъп до правителствен джет за 70 милиона долара

Свят Преди 2 часа

Първата дама ще пътува с джет, разполагащ със спалня, душове и бар, след като Белият дом реши да финализира покупката му въпреки критиките. Демократите в Сената разследват дали придобиването на луксозната машина не нарушава федералните закони за бюджета

МС прие Наредбата, определяща критериите за енергийно бедни и "уязвими клиенти"

МС прие Наредбата, определяща критериите за енергийно бедни и "уязвими клиенти"

България Преди 2 часа

Tя трябва да влезе в сила в началото на юли

Всичко от днес

От мрежата

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Защо отложиха „Пътуване до Марс“: Ненчо Балабанов скъса менискус, Гергана Спиридинова оперира две дискови хернии

Edna.bg

Диляна Попова: Нямах търпение да се върна в Корея

Edna.bg

ЦСКА обяви състава за Монтана, Брахими може да играе

Gong.bg

Стоилов и Гьозтепе с решителен мач срещу Галатасарай, битката за титлата зависи от изхода на срещата

Gong.bg

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжна прокуратура (ВИДЕО)

Nova.bg

МС определи кои домакинства ще бъдат признати за енергийно бедни и кои за „уязвими клиенти“

Nova.bg