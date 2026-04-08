Бебе се роди на борда на самолет на път за Ню Йорк - започва спор за гражданството му

Ж ена е родила по време на полет от Кингстън към Ню Йорк, след като е започнала родилни болки в последната фаза на кацането на самолет на Caribbean Airlines. Случаят обаче повдига неочаквани правни въпроси, тъй като не е сигурно дали новороденото автоматично придобива американско гражданство, пише Sky News .

Пътничката е пътувала от Кингстън към Ню Йорк, когато е получила родилни болки по време на финалното снижение на полета.

След кацането както майката, така и новороденото са получили медицинска помощ на летището.

Контрольор на въздушния трафик дори се пошегувал, че бебето трябва да бъде наречено "Кенеди", тъй като самолетът е кацнал на Международното летище "Джон Ф. Кенеди".

От Caribbean Airlines са заявили в официално изявление, че екипажът е реагирал професионално и спокойно, следвайки установените процедури и гарантирайки безопасността и комфорта на всички на борда.

Говорител на компанията уточнил, че не е била обявена извънредна ситуация.

Подобни случаи са изключително редки, според данни на National Library of Medicine между 1929 и 2018 г. са регистрирани едва 74 раждания на борда на самолети, като 71 от бебетата са оцелели.

Caribbean Airlines позволява на бременни пътнички да летят без медицинско разрешение до 32-рата седмица, а след 35-ата седмица забранява пътуванията.

Адвокатът по имиграционно право Брад Бърнстейн коментира, че случаят поражда сложни правни въпроси относно гражданството.

В свое видео в YouTube той обяснява:

"Въпросът е… дали това бебе е гражданин на САЩ?"

"Отговорът зависи от едно нещо - къде точно се е намирал самолетът в момента на раждането."

"Ако бебето е родено във въздушното пространство на САЩ, тогава по 14-ата поправка и правилата на Държавния департамент то автоматично е американски гражданин."

"Но ако е родено дори няколко минути по-рано извън въздушното пространство на САЩ - не е гражданин на САЩ."