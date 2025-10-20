Ако бъде поканен: Зеленски e готов за тристранна среща с Путин и Тръмп в Унгария

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че има готовност да се присъедини към руския президент Владимир Путин и американския си колега Доналд Тръмп на предстоящата им среща в Унгария, ако бъде поканен, предаде АФП.

„Ако получа покана за Будапеща, ако форматът е такъв, че да се срещнем тримата, или както се нарича – „шатъл дипломация“, където президентът Тръмп се среща с Путин, а после с мен, тогава по един или друг начин ще се съгласим“, заяви Зеленски пред журналисти.

Тръмп и Путин обявиха, че ще се срещнат в унгарската столица, вероятно в рамките на няколко седмици, докато американският лидер продължава опитите си да посредничи за мирно споразумение, което да сложи край на трите и половина години война, предизвикана от инвазията на Русия през 2022 г.

Междувременно Зеленски заяви още, че Украйна подготвя договор за закупуване на 25 американски системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът", предаде Reuters.

Агенцията отбелязва, че придобиването на тези системи би позволило на Киев да укрепи сериозно своите способности да отблъсква руски въздушни атаки.

Зеленски каза вчера пред журналисти, че системи „Пейтриът" ще бъдат доставяни всяка година в продължение на няколко години.

"Украйна ще иска тези системи да ѝ бъдат доставяни с приоритет пред други европейски страни", отбеляза той.