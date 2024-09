Зеленски към Урсула фон дер Лайен: Планът за победа на Украйна зависи от това

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че планът за победа на Украйна зависи от бързи решения, взимани от съюзниците тази година. Това изказване той направи по време на съвместна пресконференция с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, която е на посещение в Киев. Пресконференцията се излъчи на живо на сайта на ЕК.

Киев и Брюксел трябва да действат възможно най-бързо, за да демонстрират силата на Украйна и ЕС, подчерта Зеленски и предупреди, че не бива да се допуска възможността "агресорът да се адаптира" към санкционния натиск. Той призова да продължат да се налагат ограничителни мерки срещу Русия. Нуждаем се от истински дълготраен мир, а не просто от замразяване на конфликта, каза още украинският президент.

The president of the European Commission, Ursula von der leyen has arrived in Kyiv for a meeting with Zelensky. This is her 8th visit to Ukraine.



She stated that this visit was to discuss topics “From winter preparedness to defense, to accession and progress on the G7 loans." pic.twitter.com/8HzIsqNyFd