Тежка катастрофа край Дряново, загина човек

П ътнотранспортно произшествие между мотоциклет и бус ограничи движението в едната лента по пътя Царева ливада – Дряново. Това потвърдиха пред БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово.

Моторист е загинал при катастрофа снощи на пътя Пловдив-Асеновград

Сигналът за произшествието е постъпил в полицията около 15:00 ч. днес. По първоначална информация 64-годишен мъж, управлявайки мотоциклет, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в бус. Водачът на мотоциклета е загинал.

Тежка катастрофа, мотоциклетист загина след удар в товарен автомобил

Извършва се оглед. Причините за инцидента са в процес на изясняване, допълват от полицията.