Зеленски: Предложението на Тръмп е "добър компромис"

У краинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че призивът на американския му колега Доналд Тръмп Русия и Украйна да спрат конфликта на сегашните фронтови линии е "добър компромис", предаде "Ройтерс".

Зеленски, които е на посещение в скандинавските страни обаче изрази съмнения, че руският президент Владимир Путин ще се съобрази с призива.

Според украинския държавен глава, Украйна се стреми през следващата година да придобие шведски изтребители "Грипен" и да започне да ги използва.

Швеция обмисля да дари изтребители "Грипен" на Украйна

"Грипен" са приоритет за нашата армия. Става въпрос за пари, за маневри", отбеляза Зеленски на съвместна пресконференция с шведския премиер Улф Кристершон в град Линшьопинг, в Южна Швеция.

Той добави, че Киев е заинтересован и от съвместното производство на дронове с шведската отбранителна компания "Сааб".

Кристершон от своя страна обяви, че двете страни са подписали споразумение за дългосрочно сътрудничество в областта на противовъздушната отбрана, което включва възможността за износ за Украйна на между 100 и 150 новопроизведени изтребителя "Грипен Е".

Зеленски е на посещение в Швеция, ще получи ли Киев нова военна помощ

Двамата лидери се срещнаха в град Линшьопинг и посетиха завод на компанията "Сааб", която произвежда изтребителите "JAS-39 Грипен", самолетите за наблюдение "ГлобълАй" (GlobalEye), ракетни системи, противотанкови пехотни оръжия и друго военно оборудване.

"Напълно разбираме, че ни чака дълъг път", каза шведският премиер: "Но от днес се ангажираме да проучим всички възможности за предоставяне на Украйна на голямо количество изтребители "Грипен" в бъдеще."

Доставянето на шведски изтребители на Украйна беше обсъждана перспектива през последните две години. Киев обаче се фокусира върху въвеждането на въоръжение на произведени в САЩ изтребители Ф-16, като първите от тях бяха доставени в Украйна през август миналата година.

Въпреки това украински пилоти са посетили Швеция, за да изпробват изтребителите "Грипен", които са надеждна и относително по-евтина възможност в сравнение с Ф-35 и други военни самолети.

Изтребителите "Грипен" са в експлоатация от 1996 г. и досега компанията "Сааб" е произвела общо 280 бройки. Швеция миналата година поръча 60 изтребителя от най-новия модел "Грипен Е" и "Сааб" увеличава производствения си капацитет в Линшьопинг, за да може до две години да започне да произвежда между 20 и 30 самолета годишно. "Сааб" произвежда изтребители "Грипен" и в Бразилия.

Преди да пристигне в Линшьопинг, Зеленски за посети Осло, където норвежкото правителство обяви, че дарява на Украйна още 1,5 млрд. норвежки крони (149,4 млн. долара) за закупуване на природен газ, който да използва за производство на електроенергия и отопление.