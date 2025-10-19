Какво става в Украйна, Зеленски: Ще отговорим на руските атаки

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна подготвя определени действия на фронтовата линия в отговор на руските атаки, предава "Укринформ".

"Днес вече има доклади от военните и от Службата за сигурност на Украйна. Ситуацията на фронта, по-специално в сектора на Покровск и съседните райони, както и край Купянск, граничните райони на Харковска и Сумска област и Запорожка област. Поддържаме контрол над ситуацията и съм благодарен на всяко едно от нашите подразделения за тяхната устойчивост. Подготвяме определени стъпки на фронта в отговор на руските атаки", каза Зеленски.

Той е обсъдил въпроси, свързани с далекобойните възможности, с командващия на въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски.

"Има увеличение както на обхвата, така и на точността на нашите далекобойни удари срещу Русия. На практика всеки ден-два поразяваме руски петролни рафинерии. И това допринася за връщането на Русия към реалността", отбеляза Зеленски.

Той също така отчете постиженията на украинските войници през последните седмици - по-специално на 13-та оперативна бригада на Националната гвардия и 92-ра отделна щурмова бригада, които са нанесели поражение на руските сили в района на Купянск.

"Има успехи и на 127-ма отделна тежка механизирана бригада, подразделения на Силите за специални операции, Службата за сигурност на Украйна и Военната служба за правоприлагане. Благодаря на всички вас, воини!", каза Зеленски.

Той добави, че се работи с партньори в Европа за разширяване на доставките на оръжия, произведени в САЩ, и заявени в "Списъка с приоритетни изисквания за Украйна".

"По-специално системи за противовъздушна отбрана и някои възможности за удари на далечни разстояния. Следващата седмица ще разговаряме с партньори в Европа за нов принос към инициативата. Подготвяме и много важни споразумения с няколко държави за оръжия и отбранителни технологии. Възможностите ни ще бъдат разширени. Екипът в момента финализира споразумение, по което работим от няколко месеца", подчерта Зеленски.

През последния ден е имало 223 сражения на фронтовата линия, като най-много руски атаки са били извършени в посока Покровск.