ЕК в контакт с България за въздействието от продажбата на "Лукойл"

На 23 октомври САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл"

3 ноември 2025, 16:21
ЕК в контакт с България за въздействието от продажбата на "Лукойл"
Е вропейската комисия е в контакт с властите в България и в останалите страни от Европейския съюз, за да оцени цялостното въздействие от предложението за продажба на собствеността на "Лукойл". Това заяви днес говорител на Комисията на редовната пресконференция в Брюксел в отговор на въпроси, свързани с рафинерията в Бургас.

На въпрос защо "Лукойл" досега не е включен в списъка със санкциите на ЕС, говорителят поясни, че европейските санкции се приемат въз основа на необходимостта от ограничаване на способностите на руската военна машина, както и с оглед на стратегическите интереси на Съюза. Той подчерта, че за одобряването на подобни мерки е необходимо единодушие между държавите членки.

На 23 октомври САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл". Три дни по-късно "Лукойл" обяви намерение да продаде международните си активи. На 30 октомври компанията съобщи, че приема предложението на търговската компания за суровини "Гънвор" (Gunvor) за покупката на "Лукойл Интернешънъл" (Lukoil International GmbH), контролираща чуждестранните активи на руския петролен концерн.

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Последни номинации проверяват доверието между участниците

"Дяволска сделка": Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Милорад Додик

Политиката на Додик се смята от мнозина за подкопаваща мира между трите етнически групи в страната

Vivacom пуска три изцяло нови канала: Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, и обновява любимия VIVACOM Arena

