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Смъртоносното земетресение в Тибет: Стотици домове рухнаха, спасители издирват оцелели

Най-малко 16 души загинаха, а 11 от ранените са в тежко състояние

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  • Земетресение с магнитуд 7,0 разтърси Тибет, като загинаха най-малко 16 души, 32 бяха ранени, а поне 339 къщи се срутиха в района на град Нагчу.
  • Спасителните екипи продължават издирвателните операции и осигуряват палатки за хората, останали без дом. Сред ранените 11 са в тежко състояние.
  • Това е най-силният трус в района за последните пет години. Според Геоложката служба на САЩ огнището е било на дълбочина 18 километра.

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Земетресение с магнитуд 7,0 разтърси тази вечер китайския автономен район Тибет, загинаха най-малко 16 души, 32 бяха ранени, а стотици жилища се срутиха в северния град Нагчу, предадоха Синхуа и Асошиейтед прес.

Операциите по издирване и спасяване продължават след срутването на най-малко 339 къщи, съобщи медийният офис на градските власти, позовавайки се на официални данни. От пострадалите 11 души са в тежко състояние, а останалите 21 са получили леки наранявания.

Спасителни екипи от полицията и противопожарните служби изграждат палатки за хората, останали без дом вследствие на труса.

Това е най-силното земетресение в района през последните пет години, съобщи китайската централна телевизия.

Според Геоложката служба на САЩ земетресението е станало в 22:33 ч. местно време, като епицентърът му се е намирал на 191 километра източно-североизточно от Нагчу, в слабо населен високопланински район в северната част на Тибет. По данни на службата огнището на труса е било на дълбочина 18 километра.

Китайската държавна агенция Синхуа, позовавайки се на Китайския център за сеизмологични мрежи, съобщи, че дълбочината е била 10 километра.

Нагчу се намира на над 300 километра северно от столицата на Тибет, Лхаса. 

Епицентърът на земетресението е на около 400 км от Лхаса, добавя Ройтерс.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
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