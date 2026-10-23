Смъртоносното земетресение в Тибет: Стотици домове рухнаха, спасители издирват оцелели

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Земетресение с магнитуд 7,0 разтърси Тибет, като загинаха най-малко 16 души, 32 бяха ранени, а поне 339 къщи се срутиха в района на град Нагчу.

Спасителните екипи продължават издирвателните операции и осигуряват палатки за хората, останали без дом. Сред ранените 11 са в тежко състояние.

Това е най-силният трус в района за последните пет години. Според Геоложката служба на САЩ огнището е било на дълбочина 18 километра.

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Земетресение с магнитуд 7,0 разтърси тази вечер китайския автономен район Тибет, загинаха най-малко 16 души, 32 бяха ранени, а стотици жилища се срутиха в северния град Нагчу, предадоха Синхуа и Асошиейтед прес.

Операциите по издирване и спасяване продължават след срутването на най-малко 339 къщи, съобщи медийният офис на градските власти, позовавайки се на официални данни. От пострадалите 11 души са в тежко състояние, а останалите 21 са получили леки наранявания.

Спасителни екипи от полицията и противопожарните служби изграждат палатки за хората, останали без дом вследствие на труса.

BREAKING: At least 16 people are dead and 32 injured after a magnitude 7.0 earthquake struck Tibet, China, officials say. Hundreds of homes have collapsed. https://t.co/unfVsNUS1x — Breaking911 (@Breaking911) October 22, 2026

Това е най-силното земетресение в района през последните пет години, съобщи китайската централна телевизия.

Според Геоложката служба на САЩ земетресението е станало в 22:33 ч. местно време, като епицентърът му се е намирал на 191 километра източно-североизточно от Нагчу, в слабо населен високопланински район в северната част на Тибет. По данни на службата огнището на труса е било на дълбочина 18 километра.

Strong shake was felt in Nagchu (ནག་ཆུ 那曲) City following the earthquake in Bachen, Eastern Tibet. The epicenter is close to Bachen, Sog, Nyainrong, Drinchen counties. The region is a sparsely-populated pasture land, and hopefully the damage remains minimal 🕊️ https://t.co/wrMo0GvKu3 — Kyang Thang རྐྱང་ཐང་ (@Kyangs_Thang) October 22, 2026

Китайската държавна агенция Синхуа, позовавайки се на Китайския център за сеизмологични мрежи, съобщи, че дълбочината е била 10 километра.

Нагчу се намира на над 300 километра северно от столицата на Тибет, Лхаса.

Епицентърът на земетресението е на около 400 км от Лхаса, добавя Ройтерс.