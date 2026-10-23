„Връщат се мракобесни времена“: Проверките срещу кмета на Кърджали - какво се знае до този момент?

Кметът на Кърджали и заместник-председател на ДПС Ерол Мюмюн беше отведен за разпит по проверка след сигнал от бивша общинска служителка, а няколко часа по-късно беше освободен. По думите му случаят е политическа репресия.

Ръководството на ДПС обвини премиера Румен Радев в натиск срещу кметове на партията. Радев отрече обвиненията и заяви, че действията на институциите са свързани със сигнали и данни за корупция.

Случаят предизвика събиране на симпатизанти на ДПС в Кърджали и размяна на политически обвинения. Властите все още не са обявили резултатите от проверките срещу Мюмюн.

Кметът на Кърджали с първи думи, след като бе отведен за разпит

След сътресенията и обвиненията срещу кметовете - на Белица Радослав Ревански, както и на Сунгурларе Димитър Гавазов, в четвъртък се стигна до полицейски разпит и на друг знаков кмет от ДПС. Става дума за градоначалника на Кърджали Ерол Мюмюн, който е и заместник-председател на ДПС. Той беше отведен в полицията, където остана няколко часа, след което беше освободен, предава NOVA .

Действията срещу поредното знаково лице на ДПС доведоха до напрежение в Кърджали, където се събраха членове и симпатизанти на партията. Чуха се обвинения в репресии и натиск, както и критики, че кметовете на ДПС са задържани избирателно. Последва и отговор от премиера Румен Радев, че арестите са заради сигнали за корупция, а не заради етническа или партийна принадлежност.

Хронологията на случилото се в Кърджали. Малко преди 10 часа - между 9:30 и 10:00 ч. – полицаи идват в кабинета на Ерол Мюмюн в общината, и му обясняват, че ще бъде задържан. Малко по-късно обаче, по думите му, планът се променя и полицаите го отвеждат в дома му за обиск. Според него там не е открито нищо. След това той е отведен в Районното управление на полицията в Кърджали.

От МВР в града съобщиха, че всъщност той е бил задържан за разпит, тъй като дълго време не се е явявал във връзка с проверка. По-късно от думите на Мюмюн стана ясно, че проверката е свързана със сигнал от бивша служителка на общината в Кърджали, която преди две години е била дисциплинарно уволнена. Според нея тогава ѝ е бил оказван натиск да напусне работа. Случаят е преминал през две съдебни инстанции, които са се произнесли в полза на общината. По същия случай преди няколко седмици за разпит бяха отведени и заместник-кметът на общината, както и общинският секретар.

След като Ерол Мюмюн беше отведен в полицията в Кърджали, там, както обикновено се случва при подобни случаи, се събраха много симпатизанти, депутати, кметове и общински служители от ДПС, за да го подкрепят.

Полиция отведе за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

„Вече трети ден продължават атаките срещу нашите кметове. Почти сме сигурни, че това е така, защото ДПС реши да извади наяве всички схеми на господин Радев и Копринков. Именно затова натискът срещу нашите кметове продължава. Всеки един кмет на ДПС е подложен на репресия. Тук си задаваме въпроса: защо само кметовете на ДПС? Така тръгваме към втори възродителен процес ли?“, попита Айтен Сабри, която е депутат от ДПС.

„Всички виждаме, че през последните дни едноличната власт на Румен Радев връща Държавна сигурност отново в нашата страна. Това е стилът на Демерджиев, стилът на Румен Радев - еднолична власт, комунизъм, Държавна сигурност. Така може да се обобщи“, категоричен е депутатът Байрам Байрам. И допълни: „Виждате, че рейтингът им пада".

"Всички сме потенциални цели и сме на опашката. Не вярвам някой кмет да е сгрешил тенденциозно или умишлено да е направил нещо нередно. Проверките продължават във всички общини. Съдействаме на полицията. Засега няма подобни действия от страна на полицията в останалите шест общини, но сме нащрек", подчерта кметът на Кирково Шинаси Сюлейман.

Кметовете на останалите общини заявиха, че очакват да бъдат следващите, срещу които ще има действия, и са в готовност за подобен развой.

Около 13:30 ч. Ерол Мюмюн излезе от сградата на полицията, посрещнат с възгласи от симпатизантите на ДПС, на които благодари за подкрепата. В изявлението си след това той определи случилото се като репресия срещу него. Припомни и предишния случай, при който беше отведен за разпит. Тогава, преди няколко месеца, ставаше дума за проверка по обществена поръчка за строителството на приют за кучета в Кърджали. Все още няма информация дали проверката е приключила и какви са резултатите от нея.

ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали

По новата проверка Мюмюн заяви, че не очаква развитие в полза на общинската служителка, подала сигнал, че е била принуждавана да напусне работа. Ерол Мюмюн определи действията срещу себе си като репресия и натиск. Заговори се и за връщане на "мракобесни времена".

Малко по-късно следобед в четвъртък в сградата на община Кърджали беше свикан брифинг с участието и на други представители на ръководството на ДПС.

„Днес в Кърджали продължава използването на МВР като бухалка. Това още веднъж подчертава и ясно показва безсилието на управляващата партия и на управляващото мнозинство. България и българските граждани имат много проблеми за решаване. Когато тези проблеми не могат да бъдат решени - се минава на максимата "Няма хляб, дайте на хората зрелище", заяви кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн.

"Ние не сме сами, защото с нас са всички наши европейски партньори. Всички, без изключение. Членовете на дипломатическия корпус в България са подробно информирани за случаите в Сунгурларе, Белица и Кърджали. Но ние вече със сигурност знаем кой разпорежда тези акции. И тук, отговорно, от името на Движението за права и свободи заявявам: това е лицето Румен Радев“, заяви от своя страна депутатът Искра Михайлова.

Малко по-късно премиерът Румен Радев коментира обвиненията срещу себе си, че акциите са разпоредени лично от него. Междувременно се оказа обаче, че между привикването на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн на разпит и арестите на кметовете на Сунгурларе и Белица реално няма връзка.

Задържаха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

„Знаете, че в последните дни нашите институции предприеха решителни действия спрямо лица, за които има сигнали и данни за корупция. Както виждате, сглобката е жива и макар и в опозиция, нейните лидери правят всичко възможно да възпрепятстват борбата с олигархията. И нещо повече - изострят тона точно преди избора на нов ВСС. Мога да кажа, че се действа изключително и само въз основа на сигнали и данни за корупция. Очаквам МВР и службите да продължават работата си в тази посока и да се пазят от всякакви действия, които могат да бъдат използвани политически именно в тази предизборна кампания“, заяви премиерът Румен Радев.

На въпрос прави ли се нов възродителен процес министър-председателят отговори: „Това са абсолютно несъстоятелни твърдения. Пак ви казвам - действа се не срещу граждани от определен етнос, както е било по време на възродителния процес. Нека не бъркаме нещата. Тук става въпрос за корупция“.

След като беше освободен след разпита в полицията, Ерол Мюмюн се върна на работа в общината. Той заяви, че ще продължи да изпълнява задълженията си, без да се притеснява от това, което предстои. Какви ще бъдат резултатите от проверките, по които е разпитван, предстои да се разбере.