България

„Връщат се мракобесни времена“: Проверките срещу кмета на Кърджали - какво се знае до този момент?

Кметът на Кърджали беше освободен след разпит по проверка, свързана със сигнал на бивша общинска служителка

23 октомври 2026, 08:19
„Тренд“: Йотова води убедително, но Гюров скъсява дистанцията преди балотажа

„Тренд“: Йотова води убедително, но Гюров скъсява дистанцията преди балотажа
До 20 градуса в изборния ден, кога идва застудяването?

До 20 градуса в изборния ден, кога идва застудяването?
Соня Колтуклиева е с фрактура на рамото след сблъсъка със служител на НСО

Соня Колтуклиева е с фрактура на рамото след сблъсъка със служител на НСО
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Протест на студенти в София, искат оставката на министър Вълчев

Протест на студенти в София, искат оставката на министър Вълчев
Радев отговори на критиките: Това е само началото

Радев отговори на критиките: Това е само началото
Кой води в нагласите за президентските избори в средата на октомври

Кой води в нагласите за президентските избори в средата на октомври
  • Кметът на Кърджали и заместник-председател на ДПС Ерол Мюмюн беше отведен за разпит по проверка след сигнал от бивша общинска служителка, а няколко часа по-късно беше освободен. По думите му случаят е политическа репресия.
  • Ръководството на ДПС обвини премиера Румен Радев в натиск срещу кметове на партията. Радев отрече обвиненията и заяви, че действията на институциите са свързани със сигнали и данни за корупция.
  • Случаят предизвика събиране на симпатизанти на ДПС в Кърджали и размяна на политически обвинения. Властите все още не са обявили резултатите от проверките срещу Мюмюн.

Кметът на Кърджали с първи думи, след като бе отведен за разпит

След сътресенията и обвиненията срещу кметовете - на Белица Радослав Ревански, както и на Сунгурларе Димитър Гавазов, в четвъртък се стигна до полицейски разпит и на друг знаков кмет от ДПС. Става дума за градоначалника на Кърджали Ерол Мюмюн, който е и заместник-председател на ДПС. Той беше отведен в полицията, където остана няколко часа, след което беше освободен, предава NOVA.

Действията срещу поредното знаково лице на ДПС доведоха до напрежение в Кърджали, където  се събраха членове и симпатизанти на партията. Чуха се обвинения в репресии и натиск, както и критики, че кметовете на ДПС са задържани избирателно. Последва и отговор от премиера Румен Радев, че арестите са заради сигнали за корупция, а не заради етническа или партийна принадлежност.

Хронологията на случилото се  в Кърджали. Малко преди 10 часа - между 9:30 и 10:00 ч. – полицаи идват в кабинета на Ерол Мюмюн в общината, и му обясняват, че ще бъде задържан. Малко по-късно обаче, по думите му, планът се променя и полицаите го отвеждат в дома му за обиск. Според него там не е открито нищо. След това той е отведен в Районното управление на полицията в Кърджали.

От МВР в града съобщиха, че всъщност той е бил задържан за разпит, тъй като дълго време не се е явявал във връзка с проверка. По-късно от думите на Мюмюн стана ясно, че проверката е свързана със сигнал от бивша служителка на общината в Кърджали, която преди две години е била дисциплинарно уволнена. Според нея тогава ѝ е бил оказван натиск да напусне работа. Случаят е преминал през две съдебни инстанции, които са се произнесли в полза на общината. По същия случай преди няколко седмици за разпит бяха отведени и заместник-кметът на общината, както и общинският секретар.

След като Ерол Мюмюн беше отведен в полицията в Кърджали, там, както обикновено се случва при подобни случаи, се събраха много симпатизанти, депутати, кметове и общински служители от ДПС, за да го подкрепят.

Полиция отведе за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

„Вече трети ден продължават атаките срещу нашите кметове. Почти сме сигурни, че това е така, защото ДПС реши да извади наяве всички схеми на господин Радев и Копринков. Именно затова натискът срещу нашите кметове продължава. Всеки един кмет на ДПС е подложен на репресия. Тук си задаваме въпроса: защо само кметовете на ДПС? Така тръгваме към втори възродителен процес ли?“, попита Айтен Сабри, която е депутат от ДПС.

„Всички виждаме, че през последните дни едноличната власт на Румен Радев връща Държавна сигурност отново в нашата страна. Това е стилът на Демерджиев, стилът на Румен Радев - еднолична власт, комунизъм, Държавна сигурност. Така може да се обобщи“, категоричен е депутатът Байрам Байрам. И допълни: „Виждате, че рейтингът им пада".

"Всички сме потенциални цели и сме на опашката. Не вярвам някой кмет да е сгрешил тенденциозно или умишлено да е направил нещо нередно. Проверките продължават във всички общини. Съдействаме на полицията. Засега няма подобни действия от страна на полицията в останалите шест общини, но сме нащрек", подчерта кметът на Кирково Шинаси Сюлейман.

Кметовете на останалите общини заявиха, че очакват да бъдат следващите, срещу които ще има действия, и са в готовност за подобен развой.

Около 13:30 ч. Ерол Мюмюн излезе от сградата на полицията, посрещнат с възгласи от симпатизантите на ДПС, на които благодари за подкрепата. В изявлението си след това той определи случилото се като репресия срещу него. Припомни и предишния случай, при който беше отведен за разпит. Тогава, преди няколко месеца, ставаше дума за проверка по обществена поръчка за строителството на приют за кучета в Кърджали. Все още няма информация дали проверката е приключила и какви са резултатите от нея.

ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали

По новата проверка Мюмюн заяви, че не очаква развитие в полза на общинската служителка, подала сигнал, че е била принуждавана да напусне работа. Ерол Мюмюн определи действията срещу себе си като репресия и натиск. Заговори се и за връщане на "мракобесни времена".

Малко по-късно следобед в четвъртък в сградата на община Кърджали беше свикан брифинг с участието и на други представители на ръководството на ДПС.

„Днес в Кърджали продължава използването на МВР като бухалка. Това още веднъж подчертава и ясно показва безсилието на управляващата партия и на управляващото мнозинство. България и българските граждани имат много проблеми за решаване. Когато тези проблеми не могат да бъдат решени - се минава на максимата "Няма хляб, дайте на хората зрелище", заяви кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн. 

"Ние не сме сами, защото с нас са всички наши европейски партньори. Всички, без изключение. Членовете на дипломатическия корпус в България са подробно информирани за случаите в Сунгурларе, Белица и Кърджали. Но ние вече със сигурност знаем кой разпорежда тези акции. И тук, отговорно, от името на Движението за права и свободи заявявам: това е лицето Румен Радев“, заяви от своя страна депутатът Искра Михайлова.

Малко по-късно премиерът Румен Радев коментира обвиненията срещу себе си, че акциите са разпоредени лично от него. Междувременно се оказа обаче, че между привикването на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн на разпит и арестите на кметовете на Сунгурларе и Белица реално няма връзка. 

Задържаха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

„Знаете, че в последните дни нашите институции предприеха решителни действия спрямо лица, за които има сигнали и данни за корупция. Както виждате, сглобката е жива и макар и в опозиция, нейните лидери правят всичко възможно да възпрепятстват борбата с олигархията. И нещо повече - изострят тона точно преди избора на нов ВСС. Мога да кажа, че се действа изключително и само въз основа на сигнали и данни за корупция. Очаквам МВР и службите да продължават работата си в тази посока и да се пазят от всякакви действия, които могат да бъдат използвани политически именно в тази предизборна кампания“, заяви премиерът Румен Радев. 

На въпрос прави ли се нов възродителен процес министър-председателят отговори: „Това са абсолютно несъстоятелни твърдения. Пак ви казвам - действа се не срещу граждани от определен етнос, както е било по време на възродителния процес. Нека не бъркаме нещата. Тук става въпрос за корупция“. 

След като беше освободен след разпита в полицията, Ерол Мюмюн се върна на работа в общината. Той заяви, че ще продължи да изпълнява задълженията си, без да се притеснява от това, което предстои. Какви ще бъдат резултатите от проверките, по които е разпитван, предстои да се разбере. 

Източник: NOVA    
ДПС Ерол Мюмюн Кърджали Румен Радев политическо напрежение кметове репресии корупция полицейски разпит Възродителен процес
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Соня Колтуклиева е с фрактура на рамото след сблъсъка със служител на НСО

Соня Колтуклиева е с фрактура на рамото след сблъсъка със служител на НСО

Google знае повече за нас, отколкото осъзнаваме

Google знае повече за нас, отколкото осъзнаваме

Хамалски услуги или рекет? Нови разкрития за изнудване на клиенти за огромни суми

Хамалски услуги или рекет? Нови разкрития за изнудване на клиенти за огромни суми

Синя коса и пиърсинги: Ким Кардашиян се преобрази в 13-годишната си дъщеря Норт за Хелоуин

Синя коса и пиърсинги: Ким Кардашиян се преобрази в 13-годишната си дъщеря Норт за Хелоуин

Уязвимост от

Уязвимост от "нулев ден" в PHP: Как AI откри пробив в сърцето на интернет - и как това ви засяга?

biss.bg
Как да се погрижа за котката ми през лятото

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 9 часа
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 9 часа
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 12 часа
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Изведоха с белезници от Военната прокуратура охранителя от НСО, блъснал Колтуклиева</p>

Служителят на НСО, участвал в инцидента с Колтуклиева, беше изведен с белезници от Военно-окръжната прокуратура

България Преди 4 минути

След разпространението на кадри от инцидента е образувано досъдебно производство, а НСО разпореди незабавна проверка

Меган Маркъл

Разследват бащата на Меган Маркъл за детска порнография

Свят Преди 16 минути

Разкритието е направено от сина на Томас-старши - Томас Маркъл-младши, който е полубрат на бившата актриса и настояща херцогиня на Съсекс

Вълна в северната част на Тайван

Ветрове със скорост 176 км/ч и 12-метрови вълни: Азия се готви за удара на „Чампи“

Свят Преди 2 часа

Над 1100 души са евакуирани, училища и магазини са затворени, а стотици полети в региона са отменени.

Тръмп говори пред медиите в Белия дом

Тръмп потвърди, че Мъск е възстановил достъпа на Украйна до „Старлинк“

Свят Преди 2 часа

Според украински представители услугата все още не работи с пълния си капацитет

Спасители издирват оцелели след земетресение в Тибет

Смъртоносното земетресение в Тибет: Стотици домове рухнаха, спасители издирват оцелели

Свят Преди 2 часа

Най-малко 16 души загинаха, а 11 от ранените са в тежко състояние

Президентът на Украйна Володимир Зеленски

Зеленски: Разногласията ми с Тръмп не са на лична основа

Свят Преди 2 часа

Украинският президент призова САЩ да не отменят санкциите срещу Москва и поиска по-модерни оръжия за Киев

<p>Умира ли нашето Слънце? Слънчевата система може да бъде унищожена 100 пъти по-бързо, отколкото се смяташе досега</p>

Умира ли нашето Слънце? Слънчевата система може да бъде унищожена 100 пъти по-бързо, отколкото се смяташе досега, показва ново изследване

Любопитно Преди 3 часа

Учените прогнозираха, че Слънцето няма да изгасне спокойно. Вместо точен „бавен валс“, смъртта на нашата звезда ще предизвика гравитационен хаос и бърз разпад на планетите

<p>Шест дни до ада: Експериментът, който разкри тъмната страна на човека</p>

"Природата на злото": Какво се случи по време на Станфордския затворнически експеримент?

Свят Преди 3 часа

Психологът Филип Зимбардо планира изследване за две седмици, но жестокостите между студентите налагат преждевременното му прекратяване

107-годишен мъж разкри неочакваната си тайна за дълъг живот

107-годишен мъж разкри неочакваната си тайна за дълъг живот

Любопитно Преди 3 часа

Британският ветеран от Втората световна война Оуен Файлър отпразнува 107-ия си рожден ден. Смятаният за най-възрастния мъж в Уелс споделя, че тайната му за дълъг живот се крие в любимото му ястие, честния труд и че никога не е преяждал

Ким Чен Ун

Рождената дата на Ким Чен Ун: Държавна тайна, обгърната в пропаганда и спекулации

Свят Преди 3 часа

На фона на мистерията около възрастта му, периодично се появяват и спекулации за здравословното състояние на севернокорейския лидер

Оранжев код за порои и бури ни очаква в петък, мразовита сутрин в събота

Оранжев код за порои и бури ни очаква в петък, мразовита сутрин в събота

България Преди 3 часа

Вижте какво време ни очаква в следващите няколко дни

Разкриха складове с дрога във Виена, българи са сред задържаните

Разкриха складове с дрога във Виена, българи са сред задържаните

Свят Преди 10 часа

Заподозрените са на възраст между 25 и 39 години

Съдия предупреди Доналд Тръмп, че трябва да свидетелства по делото срещу Би Би Си

Съдия предупреди Доналд Тръмп, че трябва да свидетелства по делото срещу Би Би Си

Свят Преди 11 часа

Магистрат-съдия Енжолике Айч Лет разпореди Тръмп да даде показания до 11 декември

Премиерът Радев обсъди с Google проекти в дигиталната инфраструктура на България

Премиерът Радев обсъди с Google проекти в дигиталната инфраструктура на България

България Преди 13 часа

Google предоставя ново дарение от 1 млн. долара на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии

Русия заплаши Дания с "неизбежни разрушителни последици"

Русия заплаши Дания с "неизбежни разрушителни последици"

Свят Преди 13 часа

Причината е решение за закупуване на ракети с голям обсег

Над 200 души в затвора след протестите във Франция

Над 200 души в затвора след протестите във Франция

Свят Преди 14 часа

Френските власти забраниха всички протести в Марсилия

Всичко от днес

От мрежата

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето за изборите?

sinoptik.bg
1

Измериха с точност височината на Кадемлийското пръскало

sinoptik.bg

Български стюардеси се вдъхновиха от Victoria’s Secret и станаха хит в TikTok

Edna.bg

На 23 октомври почитаме светец, свързан с първата света литургия

Edna.bg

Хамалски услуги или рекет: Втора част на разследването за изнудване на клиенти за огромни суми

Nova.bg

След като служител на НСО изблъска Соня Колтуклиева: Незабавна проверка и разпити до късно през нощта

Nova.bg