Умира ли нашето Слънце? Слънчевата система може да бъде унищожена 100 пъти по-бързо, отколкото се смяташе досега, показва ново изследване

Н ашето Слънце - древната, инатлива и за повечето от нас успокоително вечна звезда, е в сърцето на Слънчевата система от около 4,6 милиарда години - колкото е старо и всяко друго място, което някога ще наречем дом. Лесно е да вярваме, че то ще свети завинаги. Но както всяка звезда, Слънцето живее на заем, отброявайки своя собствен жизнен цикъл, независимо дали ни харесва или не.

С години астрономите рисуваха позната картина: някой ден, далеч в бъдещето, Слънцето ще изчерпи водородното си гориво, ще се раздуе в червен гигант, ще изхвърли външните си слоеве и ще завърши като избледняващо бяло джудже. Планетите, особено големите газови гиганти като Юпитер и Сатурн, ще продължат да обикалят около умиращата звезда в продължение на десетки или дори стотици милиарди години, като всичко ще се върти спокойно в космически забавен кадър. Всичко изглеждаше доста подредено.

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Оказва се обаче, че нещата могат да се объркат много по-рано. Всъщност ново проучване сочи точно в тази посока.

Какво казва изследването?

В ново проучване, публикувано в The Astrophysical Journal Letters, екип от астрофизици, сред които Константин Батигин, Джим Фулър и Фред К. Адамс, подсказва, че последният акт на Слънчевата система може да бъде много по-хаотичен.

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Умирайки, Слънцето най-вероятно няма да изхвърля масата си плавно. Вместо това то ще губи материя в непредвидими изблици и сътресения, всяко от които ще дава лек „тласък“ на самата звезда и на свой ред ще нарушава движението на планетите, въртящи се около нея.

Умира ли Слънцето?

Разбира се, но не по начин, който да изисква паника днес. Това е еволюция на звездите, а не предстоящо бедствие. Все още имаме около пет милиарда хубави години, преди да започнат истинските проблеми. Загадката тук е какво се случва по-късно, дълго след като водородът на Слънцето се изчерпи и Земята, каквато я познаваме, вече няма да съществува.

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Защо Слънчевата система може да бъде унищожена по-бързо от очакваното?

Ето къде новото проучване преобръща представите: изследователите са пуснали стотици компютърни симулации, оставяйки Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун на произвола след бурно, бързо свиващо се Слънце.

Резултатите са доста изумителни: в около 90% от техните сценарии външната Слънчева система е станала нестабилна в рамките на три милиарда години, след като Слънцето се е превърнало в бяло джудже. Това е много по-бързо от дългосрочния сценарий за бавно избледняване, в който мнозина вярваха.

В голяма част от тези симулации нещата са започнали да се разпадат още преди Слънцето да завърши трансформацията си. Защо? Защото „загубата на маса“ от Слънцето не е подредена и нежна. Понякога то изтласква материал в неравномерни, краткотрайни изблици: малко тласък тук, малко ракетно ускорение там. Всеки път, когато това се случва, Слънцето разклаща гравитационната си хватка, изхвърляйки външните планети от старите им траектории.

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Орбитите се разтягат, колебаят и пресичат, превръщайки някога стабилните планети в космически блъскащи се колички. Понякога някоя планета може дори да бъде изхвърлена в междузвездното пространство като скитащ се скитник. В други симулации Уран и Нептун са разменили местата си - оплетен танц на гравитационен късмет.

Изводът не е, че всяка планета ще катастрофира, ще се сблъска или ще бъде изхвърлена. Това са симулации, а не съдба. Но то показва, че спокойният последващ живот на Слънчевата система прилича повече на „космически мешпит“, отколкото на „вечен бавен валс“, и е много по-малко стабилен в дългосрочен план.

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Какво ще се случи със Земята, когато Слънцето умре?

Е, нашият дом е изправен пред по-непосредствен, макар и все още далечен край. След около пет милиарда години Слънцето ще започне драматично да се раздува, най-вероятно поглъщайки Меркурий, Венера и може би Земята.

Дори ако нашата планета по някакъв начин избегне унищожението чрез поглъщане, дни на живота са преброени. Тъй като Слънцето става по-горещо и по-ярко, повърхността на Земята ще бъде опожарена, губейки водата и атмосферата си дълго преди големия финал на Слънцето.

Всичко това обаче с нищо не променя ежедневния изгрев - поне не веднага. Слънцето остарява, но няма намерение да угасне точно сега.

Изследването е важно по други причини. Много звезди завършват живота си като бели джуджета и астрономите откриват, че планетните системи могат да бъдат изненадващо нестабилни, когато техните звезди преминават през тези диви епизоди на загуба на маса. Може би това обяснява защо при „мъртвите“ звезди често липсват оцелели планети наблизо или защо някои системи се разпадат в хаос, докато други се държат заедно.

В крайна сметка проучването ни казва, че за нещата, които изглеждат стабилни – дори в продължение на милиарди години – не е гарантирано, че ще останат такива завинаги. Нашата Слънчева система, позната и спокойна за момента, носи семената на хаоса в своето бъдеще. Това е смиряващо напомняне: Вселената винаги е по-сложна и изненадваща, отколкото изглежда на пръв поглед.