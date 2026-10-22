Съдът в Охрид оправда обвинените за побоя над Християн Пендиков

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П овече от три години след побоя над Християн Пендиков, секретар на българския клуб в Охрид, Основният съд в града оправда двамата подсъдими за нападението. Решението е постановено, след като Апелативният съд в Битоля върна делото за ново разглеждане на първа инстанция.

Заседанието продължи близо два часа и половина, без да бъдат изслушвани нови доказателства. Съдът прие, че не е доказано двамата подсъдими да са извършили престъплението, за което са обвинени, и че не може да бъде установен етнически мотив за нападението.

Защитата на Пендиков изрази остро недоволство от решението, което променя предишната позиция на съдебния състав. При първоначалното разглеждане на делото подсъдимите Борче Ангелов и Илия Спасески получиха ефективни присъди от по осем месеца затвор за нанасяне на тежка телесна повреда, предаде БНТ.

Защитата: Не се появиха доказателства за друг мотив

Адвокатът на Пендиков Стефан Камишевски заяви, че според защитата нападението е извършено по етнически причини.

„За нас е безспорно, че деянието е извършено по етнически причини. По време на целия процес не се появиха никакви други факти или доказателства, които да сочат друг мотив“, посочи той.

Камишевски обясни, че защитата не може да обжалва решението на тази инстанция и че следващите действия зависят от прокуратурата. Очаква се тя да протестира оправдателната присъда пред по-горната инстанция.

Пендиков: Срамувам се от тази присъда

Християн Пендиков също изрази възмущението си след обявяването на решението.

„Срамувам се от тази присъда. Да имаш оправдателна присъда при всички представени видеодоказателства е срамно и позорно. С това решение съдът дава зелена светлина всеки, който се самоопределя като българин в Македония, да бъде бит свободно, без никой да носи последствия“, заяви той.

Пендиков добави, че инцидентът от 19 януари 2023 г. е поставил началото на три години ежедневен тормоз, обиди и клевети срещу него и семейството му.

По думите му държави, които не зачитат човешкото достойнство и върховенството на закона, нямат място в Европейския съюз.

В подкрепа на Пендиков в съдебната зала присъстваха и народни представители от България.