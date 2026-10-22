Съдия предупреди Доналд Тръмп, че трябва да свидетелства по делото срещу Би Би Си

Ф едерален съдия предупреди президента на САЩ Доналд Тръмп, че искът му за 10 млрд. долара срещу Би Би Си за клевета може да бъде отхвърлен, ако той не предостави необходимите документи и не се яви на разпит под клетва. Предупреждението беше отправено по време на съдебно заседание в четвъртък, на което съдията изрази съмнения дали адвокатите на американския президент са направили достатъчно задълбочено търсене на вътрешни документи, свързани с делото, предава Си Ен Ен.

Магистрат-съдия Енжолике Айч Лет разпореди Тръмп да даде показания до 11 декември, въпреки че датата може да бъде променена. Тя също така подкрепи искането на Би Би Си да получи достъп до регистрите на членовете на частния клуб на президента „Мар-а-Лаго“.

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Тръмп заведе делото през декември 2025 г., обвинявайки британската медия в клевета заради документален филм за политическото му завръщане, излъчен преди президентските избори в САЩ през 2024 г. В иска се посочва, че монтажът на речта му от 6 януари 2021 г. е създал подвеждащо впечатление, че е призовал поддръжниците си към насилие.

Във филма са съединени два отделни откъса от речта му пред Белия дом. В единия Тръмп призовава привържениците си: "Ще се разходим до Капитолия... и аз ще бъда там с вас", а в другия заявява, че "ние ще се борим. Ще се борим се като в ада". По-късно същия ден негови поддръжници щурмуваха сградата на Конгреса.

Реално обаче Тръмп заявява: "Ще се разходим до Капитолия и ще подкрепим нашите смели сенатори и конгресмени", като малко след това казва, че очаква хората да отидат до Капитолия "мирно и патриотично, за да бъде чут вашият глас". А втората част от речта, монтирана в репортажа ба Би Би Си, се отнася до се отнася до общата политическа и правна борба срещу изборните резултати.

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Съдът вече е постановил, че Би Би Си има право да изиска информация, която да помогне за изясняване на посланието на речта и впечатлението, което тя е оставила у аудиторията. Съдията обаче е уточнил, че това не дава право на медията да използва делото за цялостно преразглеждане на събитията от 6 януари.

В рамките на процеса Би Би Си е издала най-малко 47 призовки до бивши и настоящи представители на американската администрация и съветници от обкръжението на Тръмп. Сред тях са Джаред Къшнър, Иванка Тръмп, бившият главен прокурор Бил Бар и бившият юрисконсулт на Белия дом Пат Чиполоне. Медията търси информация за усилията на Тръмп да оспори резултатите от президентските избори през 2020 г.