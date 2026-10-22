Крайната десница заплашва да нанесе най-тежкия удар на Мерц досега

„Това би било лоша идея“: Посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт предупреди за задействането на Член 5 от НАТО при атака срещу съюзник

Русия обяви, че е готова да възобнови преговорите със САЩ и Украйна през ноември

Служители на Google напускат в знак на протест срещу договорите на компанията за използване на AI от военните

Краят на билетите за 10 евро: Полетите в Европа може да поскъпнат с до 20%

„Алтернатива за Германия“ (АзГ) се стреми да спечели премиерския пост в Саксония-Анхалт през декември, което може да предизвика сериозна политическа криза за канцлера Фридрих Мерц.

Напрежението в ХДС се засилва заради подозрения, че консервативни депутати тайно подкрепят крайната десница, въпреки категоричната позиция на националното ръководство срещу сътрудничество с нея.

Мерц е изправен пред нарастващ натиск и вътрешнопартийни разногласия, докато се опитва да запази коалицията си и да се съсредоточи върху подкрепата за Украйна и възстановяването на германската икономика.

„Meine größte Sorge ist nicht unsere Wirtschaft“ – Merz sieht Russland als größte Bedrohung https://t.co/1JO1SVf6J9 — Ralf Schuler (@drumheadberlin) October 21, 2026

Фридрих Мерц се опита да загърби историческите поражения на консерваторите си от крайната десница в Източна Германия, но най-голямото изпитание за него като канцлер и за контрола му над собствената му партия, може би тепърва предстои. Това посочва Джеймс Ангелос за POLITICO .

„Алтернатива за Германия“ (АзГ) се стреми да нанесе най-тежкия си досега удар на отслабеното коалиционно правителство на канцлера, като през декември, когато депутатите гласуват за поста, постави начело на източната провинция Саксония-Анхалт първия премиер от крайната десница в Германия след Втората световна война.

Съпартийците на Мерц от Християндемократическия съюз (ХДС) в Берлин се опасяват, че регионални представители на собствената им партия ще помогнат на АзГ да постигне тази цел, създавайки кошмарен сценарий за канцлера. Притесненията им произтичат от обвинения, че група консерватори от Саксония-Анхалт вече са нарушили партийната дисциплина, като по-рано този месец са гласували тайно за кандидата на АзГ за председател на парламента на провинцията. Това предизвика възмущение сред националните лидери на консерваторите.

„Поведението на парламентарната група на ХДС в Саксония-Анхалт във връзка с предишните и предстоящите избори е напълно неприемливо“, заяви Томас Рьовекамп, депутат от ХДС и председател на комисията по отбрана в Бундестага. АзГ „иска да унищожи ХДС в Германия“, като „ни принуди да водим дебат как да се отнасяме към нея, за да раздели партията. Не бива да допускаме това да се случи“, добави той.

Под натиска на консерваторите в Берлин лидерът на ХДС в Саксония-Анхалт Свен Шулце обяви миналата седмица план депутатите от партията му да напуснат залата по време на първите два кръга на тайното гласуване през декември. Така ще се гарантира, че никой от тях няма да гласува за кандидата на крайната десница или да бъде заподозрян, че го е направил. Не е ясно какво ще предприеме партията при евентуален трети кръг, когато на АзГ ще ѝ бъде необходимо само мнозинство от подадените гласове.

Лидерите на АзГ открито заявиха, че се стремят да привлекат дезертьори от редиците на консерваторите, стратегия, насочена както към всяване на разкол сред тях, така и към спечелване на премиерския пост. Изглежда, че този подход поне отчасти дава резултат.

Регионалните консерватори са подложени на остри критики, защото изглеждат толкова разединени и уязвими за натиск от АзГ, че лидерите им очевидно не виждат друг изход, освен изобщо да избегнат гласуването. „Става дума за това да заемеш позиция и да поемеш отговорност, а не да избягаш от вземането на решение“, заяви Рьовекамп.

Местните депутати от ХДС обаче твърдят, че подходът им е тактически необходим. „Винаги сме прокарвали ясна граница между себе си и АзГ“, заяви Крис Шуленбург, депутат от ХДС в парламента на провинцията. „Придържаме се към принципа да се разграничаваме от тях въз основа на съдържанието и позициите си, но не и да ги изключваме, защото в крайна сметка партията в момента не е забранена, а нейните депутати също са избрани демократично“, каза още Шуленбург.

Междувременно лидерите на АзГ открито се радват на хаоса в редиците на ХДС.

„Това не е нищо друго освен капитулация на ХДС“, заяви съпредседателят на АзГ на национално равнище Тино Хрупала, след като консерваторите в провинцията обявиха плана си да напуснат залата.

„Страхуват се от избори“, каза той.

Германия пред исторически обрат: Най-непопулярният канцлер Мерц губи битката с АзГ

Центристите флиртуват с радикалите

За Мерц, чието одобрение е спаднало до исторически ниски нива, поведението на партията му в Саксония-Анхалт и перспективата за политически взривоопасна победа на АзГ през декември, усложняват усилията да загърби унизителните поражения на изборите в Източна Германия миналия месец и да демонстрира, че отново държи ситуацията под контрол. Междувременно той се опитва да се съсредоточи върху основните си приоритети: подкрепата за Украйна и съживяването на икономиката.

Депутати от лявоцентристките партии вече обвиниха части от партията на Мерц, че не са си извлекли поуки от германската история, като направиха паралели с идването на нацистите на власт с помощта на консерваторите.

След като по-рано този месец местни консервативни депутати изглежда подкрепиха кандидата на АзГ за председател на парламента на Саксония-Анхалт, депутати от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) в Берлин организираха протестно шествие покрай Бранденбургската врата до площад, на който нацистите са извършвали изгаряния на книги. Министърът на отбраната от ГСДП Борис Писториус изпя националния химн и определи случилото се като прекрачване на табу, „каквото в този вид не сме виждали от повече от 90 години“.

През последните седмици консервативните депутати отвърнаха на атаките, като обвиниха ГСДП и Зелените, че позволяват на берлинските си структури да започнат коалиционни преговори с Левицата, крайнолява партия с корени в бившата комунистическа партия на Източна Германия. Левицата спечели най-много гласове в Берлин на изборите миналия месец.

За Мерц и коалиционното му правителство обаче залогът от гласуването през декември в Саксония-Анхалт е много по-голям.

Развитието на декемврийския вот остава крайно непредвидимо. В крайна сметка кандидатът на АзГ за премиерския пост Улрих Зигмунд може да спечели с подкрепата на „Съюз Сара Вагенкнехт“, малка популистка лява партия, която е заявявала готовност да работи с АзГ и споделя благосклонните ѝ към Кремъл позиции.

Мерц очевидно е разтревожен от перспективата депутати от ХДС тайно да подпомогнат АзГ, развитие, което може да предизвика най-тежката политическа криза досега за неговото канцлерство.

„За хората, които правят подобни неща, за депутатите, които подават ръка няма място в ХДС, ако направят такъв избор, и това няма да се промени. ХДС никога няма да избере екстремисти на публични длъжности или на позиции в правителството, където и да е в Германия“, заяви Мерц по-рано този месец.

* Видеото е архивно!