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"Природата на злото": Какво се случи по време на Станфордския затворнически експеримент?

Психологът Филип Зимбардо планира изследване за две седмици, но жестокостите между студентите налагат преждевременното му прекратяване

23 октомври 2026, 06:34
"Природата на злото": Какво се случи по време на Станфордския затворнически експеримент?
Източник: Istock
  • Експериментът на Филип Зимбардо от 1971 г. е прекратен след шест дни заради нарастващото психическо страдание и жестокостите над участниците.
  • Студенти, разпределени на случаен принцип като надзиратели и затворници, постепенно се вживяват в ролите си, а надзирателите прибягват до унижения и наказания.
  • Изследването поставя въпроса доколко средата и властовите роли влияят върху човешкото поведение и могат да подтикнат към жестокост.

През август 1971 г. д-р Филип Дж. Зимбардо от Станфордския университет в Калифорния провежда експеримент, който и до днес се смята за едно от най-влиятелните изследвания в социалната психология. През 2007 г. той става основа на бестселъра на „Ню Йорк Таймс“ The Lucifer Effect („Ефектът на Луцифер“), а през 2015 г. по него е заснет пълнометражният филм The Stanford Prison Experiment („Станфордският затворнически експеримент“). Изследването се превръща във важна част не само от психологическата наука, но и от популярната култура.

Макар събитията по време на експеримента да са обезпокоителни, те дават на много хора представа колко силно обстоятелствата могат да влияят върху поведението. Освен това подтикват мнозина да се замислят за природата на злото. Колко тревожни са били резултатите? Планираният за две седмици експеримент е прекратен само след шест дни заради обезпокоителните мащаби на малтретирането и жестокостите, извършвани от студенти, изпълняващи ролята на надзиратели, срещу други студенти, играещи затворници.

Целта на изследването е да провери как животът в затвор влияе върху поведението и да проучи въздействието на ситуационните фактори, вместо да се съсредоточава единствено върху личностните характеристики на хората.

След като публикува обява във вестник, Зимбардо избира 24 студенти, които са в добро психическо и физическо здраве. Идеята е на случаен принцип девет от тях да бъдат определени за затворници, девет за надзиратели, а шестима да останат в резерв, в случай че се наложи да заменят някого.

След разпределението деветимата, определени за затворници, са „арестувани“ и незабавно отведени в импровизиран затвор на окръг Станфорд. В действителност той представлява мазето на сградата на катедрата по психология в университета.

При пристигането си студентите са с обръснати глави и подложени на щателен личен обиск, както и на обезпаразитяване, мерки, целящи да ги лишат от усещането за индивидуалност и човешко достойнство. Всеки затворник получава униформа и номер, за да бъде намалена личната му идентифицируемост.

Надзирателите, натоварени с управлението на затворниците, не преминават никакво специализирано обучение. От тях се очаква сами да измислят правилата, по които ще управляват своя затвор.

Най-зловещите научни експерименти в историята

  • Шест дни, през които ситуацията излиза извън контрол

В рамките на шест дни се разиграва поредица от шокиращи събития. Първият ден преминава привидно спокойно, но на втория избухва бунт. За да принудят затворниците да се приберат обратно в килиите си, надзирателите използват пожарогасител и ги обстрелват с неговата струя.

Надзирателите отнемат леглата на затворниците и започват да използват дори изолационни килии. Те прибягват и до психологически тактики, опитвайки се да разрушат солидарността между затворниците чрез създаването на килия с привилегирован режим.

Докато всички участници в експеримента, включително самият Зимбардо, все по-дълбоко се вживяват в ролите си, животът в този „затвор“ бързо се превръща в реална и заплашителна ситуация за мнозина.

36 часа след началото на експеримента затворник № 8612 е освободен заради остър емоционален стрес. Преди това обаче той погрешно убеждава останалите затворници, че са попаднали в капан и нямат право да напуснат, като настоява, че случващото се вече не е експеримент.

Това засилва страховете, които много от затворниците вече изпитват. Ден по-късно се налага да бъде освободен и затворник № 819, след като изпада в истерия в кабинета на д-р Зимбардо.

С течение на времето надзирателите стават още по-жестоки и измислят все по-необичайни наказания. Те принуждават затворниците да участват в сексуализирани ситуации, например да прескачат един друг над полуголите си тела.

Надзирателите лишават затворниците от правото на храна и ги принуждават да се обиждат взаимно. Дори самите затворници стават жертва на ролята си на подчинени.

По време на фиктивно изслушване пред комисия по условно освобождаване всеки от тях е попитан дали би се отказал от всички пари, спечелени до момента, в замяна на незабавно освобождаване. Повечето отговарят утвърдително, а след това се разстройват, когато молбите им за освобождаване са отхвърлени, въпреки че всъщност имат право да се оттеглят от експеримента по всяко време.

Те са се вживели толкова дълбоко в подчинената си роля, че са забравили или дори престанали да обмислят собствените си права.

Нова атракция - хора сами плащат,за да влязат в затвора

  • Какво разкрива експериментът за природата на злото?

На шестия ден д-р Зимбардо прекратява експеримента заради продължаващото влошаване на емоционалното и психическото състояние на затворниците.

Макар резултатите на моменти да представляват ужасяващ поглед към възможностите на човешкото поведение, те допринасят и за развитието на психологическата наука.

При анализа на случаи като изтезанията в затвора Абу Грейб в Ирак или изнасилванията и масовите жестокости по време на клането в Нанкин, Китай, изводите на Зимбардо помагат на психолозите да разглеждат жестокото поведение като резултат от конкретната ситуация, а не непременно като проява на предварително съществуващи личностни особености.

Източник: britannica    
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