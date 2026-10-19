Земетресение от 5 по Рихтер разлюля Вранча

З еметресение с магнитуд 5 по Рихтер е регистрирано в Румъния в понеделник, показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките (НИГГГ-БАН).

Земетресение в Румъния, усетено и в България

Трусът е отчетен в 11:51 ч. българско време. Епицентърът му е в сеизмично активния район Вранча, северно от Букурещ, на дълбочина 15 километра. Координатите са 45,42 градуса северна ширина и 26,08 градуса източна дължина.

Земетресение разлюля Вранча

Източник: НИГГГ-БАН

Към момента няма информация за пострадали хора или материални щети. Няма и потвърдени данни дали земетресението е било усетено в България.

Земетресение разлюля Вранча в Румъния

Районът на Вранча е сред най-активните сеизмични зони в Югоизточна Европа. Земетресенията там могат да бъдат усетени на големи разстояния, включително в съседни държави.