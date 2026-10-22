„Смеех се и плачех, той беше точно зад рамото ми“: Сестрата на Матю Пери с разтърсваща изповед за погребението му

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С емейството на Матю Пери предоставя нови сърцераздирателни подробности около неговото частно погребение след трагичната му смърт през 2023 г.

Мери Робъртсън, режисьорка на документалния филм на Netflix „The One About Matthew Perry“, разкри ексклузивно пред Page Six, че една от любимите ѝ части от новата поредица от три епизода е, когато сестрата на Пери, Миа Пери Боуик, описва панахидата.

Тя отбеляза, че разказът на Боуик за този тъжен ден е бил „разтърсващ и мъчителен“.

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Боуик също така си спомня за един трогателен момент, в който започнала да се смее посред погребението, защото усетила, че той е с нея.

„Той се появи точно зад дясното ми рамо и каза: „Колко е прецакано всичко това?“, спомня си сестра му във документалния филм.

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„И аз се изсмях толкова силно. Бях като: „О, боже - той е тук!“ Да ме накара да се смея в най-ужасния момент, а и беше изключително неуместно да започна да се смея... Но просто се разсмях. И си казах: „Да, човече, това наистина е доста прецакано“, разказва тя.

Робъртсън сподели пред нас, че е доста обичайно да се смееш на погребения, като добави, че това не намалява скръбта на Боуик.

„Мисля, че това съответства на реалния опит на Матю, съответства на наследството на Матю и на нашия опит като хора“, каза носителката на награда „Еми“.

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В „The One About Matthew Perry“ Боуик си спомня как е била на погребението и е гледала как останалите актьори от „Приятели“ влизат заедно.

„Не бях ги виждала от поне 20 години. Дженифър Анистън беше първата от тях, която дойде при мен и ме прегърна силно. Но всички го направиха“, казва Боуик за актьорския състав, който включва Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Дейвид Швимър и Мат Лебланк.

Боуик добавя: „А след това и петимата отидоха до ковчега, хванати за ръце, и стояха около него, плачейки“.

Нито актьорите от „Приятели“, нито други членове на семейството на Пери се появяват в новия документален филм, който проследява пътя на Пери към славата, времето му в хитовия сериал, връзките му, борбата му с пристрастяването и опустошителната му смърт на 54-годишна възраст.

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Според аутопсията той е починал от „остри ефекти от кетамин“, а начинът на настъпване на смъртта е определяно като инцидентно удавяне.

„Знам, че актьорите от „Приятели“ обичат Матю и скърбят за него. Попитахме ги дали биха участвали, но те решиха да не го правят“, каза Робъртсън пред Page Six.

Тя заяви, че няма лоши чувства към актьорите от „Приятели“ или към членовете на семейството му, които са отказали участие, включително доведения му баща, кореспондента на „Dateline“ Кийт Морисън.

„Мисля, че всеки скърби по свой собствен начин. И разбирам защо някой може да сметне, че това не е моментът да говори“, каза тя.

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Режисьорката обясни: „И разбирам, че Миа е почувствала, че това е абсолютно моментът, в който трябва да сподели този наистина суров, открит, уязвим, мощен и смешен разказ за това да обичаш брата си“.

Източник по-рано заяви пред Page Six, че Анистън никога не би се съгласила за подобен документален филм, защото „не иска да изживява това отново и то да бъде толкова публично“.

„The One About Matthew Perry“ излиза във вторник, 27 октомври, по Netflix.