Мощно земетресение разтърси Камчатка, има ли опасност от цунами

З еметресение с магнитуд 6,9 разтърси полуостров Камчатка в руския Далечен изток, близо до тихоокеанското крайбрежие, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).

Земетресения край Камчатка и Еквадор

Трусът е регистриран в 15:35 ч. местно време (06:35 ч. българско време) на около 76 километра североизточно от Озерновски, близо до южния край на полуострова. Огнището е било на дълбочина около 143 километра, показват данните на USGS.

Към момента няма съобщения за пострадали или материални щети. Тихоокеанският център за предупреждение за цунами на САЩ съобщи, че няма опасност от образуването на цунами вследствие на земетресението.

Ново силно земетресение край бреговете Камчатка

Камчатка е сред най-сеизмично активните райони в света

Полуостров Камчатка се намира в руския Далечен изток и е част от Тихоокеанския огнен пръстен - обширна зона около Тихия океан, в която често се регистрират земетресения и вулканични изригвания. В района се срещат няколко тектонични плочи, чието движение предизвиква значителна сеизмична активност.

През юли 2025 г. край Камчатка беше регистрирано земетресение с магнитуд 8,8, едно от най-силните в света от десетилетия. То предизвика предупреждения за цунами в редица райони по Тихоокеанското крайбрежие, включително в Япония и части от американското западно крайбрежие. Вълни достигнаха и крайбрежието на Камчатка, като бяха съобщени щети в населени места в региона.