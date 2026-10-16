Фалшива тревога: Япония обяви погрешно предупреждение за земетресение от 9,9 по Рихтер

Я понската метеорологична агенция издаде предупреждение за земетресение с магнитуд 9,9 на Курилските острови, но го отмени осем минути по-късно. От агенцията установиха, че са надценили силата на регистрирания в района трус, чийто магнитуд е бил 6,9. Предупреждението е издадено в 12:40 ч. местно време, съобщи Fuji News Network.

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Като причина за отмяната агенцията посочи „надценяване на магнитуда", съобщи Livedoor News.

По време на пресконференция от агенцията се извиниха за инцидента и обявиха, че разследват причините за погрешната оценка. Те изключиха възможността за кибератака.