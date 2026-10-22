Краят на билетите за 10 евро: Полетите в Европа може да поскъпнат с до 20%

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Ерата на самолетните билети по 10–20 евро изглежда е към края си. Нискотарифните авиокомпании очакват поскъпване, тъй като изтичат договорите им за гориво, сключени преди сериозния ръст на цените. Така пътуванията до близки дестинации ще излизат все по-скъпо, информира NOVA.

Пример: билет от София до Бари, който сега струва 46 евро, се очаква да поскъпне до 55 евро. При по-големите авиокомпании цените засега изглеждат непроменени.

Колко може да поскъпнат билетите

Още на 23 септември изпълнителният директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри заяви пред журналисти в Лондон, че цените на билетите за Ryanair и за всички останали пътници до лятото на 2027 г. ще се повишат значително заради много по-високите цени на петрола.

По думите му, ако цените на петрола останат толкова високи и през лятото на 2027 г., билетите в Европа може да поскъпнат с 10, 15 или 20%. Това е сценарий, а не категорична прогноза.

О'Лиъри обясни, че ако компанията хеджира горивото си за следващата година при цена от 100 долара за барел, разходите ѝ за петрол ще се увеличат с 25%.

Краят на евтините полети? Ryanair свива дестинации и предупреждава за сериозен скок на билетите

В интервю за Euronews тази седмица О'Лиъри повтори предупреждението. Той обясни, че засега Ryanair е защитена от ценовите шокове заради предварително договорените ниски цени на горивото, но тези договори изтичат.

„Гарантираме, че няма да въвеждаме допълнителни такси за гориво сега, но няма абсолютно никакво съмнение, че цените на самолетните билети ще скочат значително, поради много по-високите цени на петрола“, заяви той.

Ryanair вече свива капацитета си заради по-високите летищни и екологични такси в някои европейски държави. Компанията съкращава 1 милион седалки и 20 маршрута от Белгия за зимния си график.

Цените вече се покачват

Тодор Иванджиков от Българската асоциация на авиационната индустрия е забелязал, че за две седмици някои цени са се удвоили.

Самолетните билети може да поскъпнат заради скъпия петрол

„Доста от авиокомпаниите редуцират дестинациите си“, казва той пред NOVA и посочва, че някои вече фалират. Малките авиокомпании разреждат редовните си разписания.

Пътуващите казват, че явно нищо не може да се направи по въпроса.