Екзекутираха двойка, хвърлила двете си деца от 15-ия етаж

В Китай екзекутираха двойка, която е хвърлила двете си деца от прозореца на жилищна сграда, предаде Би Би Си.

Джан Бо - бащата на децата - и Йе Ченгчен бяха признати за виновни за убийството на двегодишното момиченце и едногодишното момченце през 2020 г.

Джан е започнал афера с Йе, а по-късно се е развел със съпругата си и е започнал да заговорничи за убийството на децата си.

Върховният съд на Китай е нарекъл мотивите на двойката "изключително злонамерени", като е подчертал "жестоките им методи".

Двойката беше екзекутирана в югозападния град Чунцин. Не е ясно как е била извършена екзекуцията, въпреки че смъртните присъди в Китай се изпълняват предимно чрез смъртоносна инжекция или разстрел.

Джан е започнал "неподходяща" връзка с Йе, без да я информира за семейния си или родителски статус, но Йе е продължила да се вижда с него, след като е узнала истината, заяви съдът.

