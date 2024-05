Смъртоносен обяд с гъби: Готвачката твърди, че е невинна

Ж ена не се признава за виновна за убийството на трима души, които са починали, след като са консумирали приготвен от нея обяд, съдържащ отровни гъби.

49-годишната Ерин Патерсън е обвинена в три убийства и пет опита за убийство заради ястието с говеждо месо Уелингтън през юли миналата година.

Дон Патерсън и съпругата му Гейл, и двамата на 70 години, и сестра ѝ Хедър Уилкинсън, на 66 години, се разболяват и по-късно умират в болница след обяда в дома на Ерин Патерсън в австралийския град Леонгата, щата Виктория.

Саймън Патерсън, бившият съпруг на обвиняемата, е посочен в съдебните документи като предполагаема жертва по четири от обвиненията в опит за убийство - включително три отделни инцидента през 2021 и 2022 г.

Той не бе приел поканата за обяда.

Петият обвинителен акт се отнася до съпруга на г-жа Уилкинсън - Йън, пастор в близък град, който прекарал седмици в болница след обяда.

Accused triple murderer Erin Patterson will stand trial in the Supreme Court after she pleaded not guilty to all charges relating to the deadly mushroom meal. New details surrounding her alleged attempts to kill her former husband have also come to light. @amberjohnston_9 #9News pic.twitter.com/F4rKsef58D

Г-жа Патерсън твърди, че е невинна.

По това време полицията заяви, че симптомите и на четиримата заболели отговарят на отравяне с диворастящи гъби Amanita phalloides - по-известни като смъртоносни шапки - които са причина за 90 % от всички смъртни случаи, свързани с токсични гъби.

Erin Patterson is accused of the murder of three people by serving them an allegedly poisonous mushroom lunch, and five charges of attempted murder. The Victorian woman has pleaded NOT GUILTY to all charges and elected to have her case “fast-tracked” to the Supreme Court. #7NEWS pic.twitter.com/CqRUEWXqao