Случаят "Мади": Появиха се нови разкрития около заподозрения Кристиан Брюкнер

Т върди се, че главният заподозрян за изчезването на Маделин Маккан е „грабнал“ малко момиченце и я е принудил да „извърши сексуални действия с него“ дни преди Мади да изчезне, посочват съдебни документи.

Кристиан Брюкнер , 46-годишен осъден педофил и изнасилвач, в момента излежава присъда от седем години затвор в Германия за несвързано изнасилване на 72-годишна американска туристка в същия курорт, където изчезна Маделин - две години преди нея.

