Случаят "Мади": Претърсват още две места, свързани с главния заподозрян

П олицаите, участващи в издирването на Мадлин Маккан, съобщават, че могат да проверят още две места, свързани с главния заподозрян за изчезването на малкото момиче.

Това се случва, след като нов сигнал накара германските власти да поискат претърсване на отдалечена зона за пикник на брега на язовир близо до Силвес в Португалия, която главният заподозрян Кристиан Брукнер зловещо нарича своя "малък рай".

Материалите, намерени по време на тридневното претърсване, сега ще бъдат анализирани от следователите, съобщават от полицията - в четвъртък източник съобщи, че се търсят пистолет и видеокамера, принадлежащи на германския заподозрян.

В четвъртък им е било решено да издирването на улики в района да бъде прекратено, но сега полицаите са заявили, че може да имат допълнителни обекти за претърсване.

Съобщава се, че има и други райони в Прая де Луз, където Мади изчезна от ваканционния апартамент на родителите си през 2007 г., където заподозреният Кристиан Б. често е посещавал, които могат да бъдат проверени.

Източник заяви пред The Sun: "Германските полицаи са прегледали повече от 8000 снимки, принадлежащи на Кристиан Б."

"Тази криминалистична работа ги е довела до Барагем - но има и други места, които са се появили на снимките".

Те добавиха, че следователите все още подреждат пъзела, за да определят точното им местоположение и да установят защо Кристиан Б. е снимал тези райони.

Първото издирване приключи в четвъртък около 16:00 ч. британско време и бяха видени машини и палатки, които бяха изнесени от мястото на полуострова в Barragem do Arade.

Все още не е известно дали по време на тридневната операция е намерено нещо значимо.

Полицията потвърди, че операцията е довела до "събирането на някои материали" и тези предмети ще бъдат подложени на "компетентна експертиза" в Германия.

Новите претърсвания са по искане на германските следователи, които смятат, че техният главен заподозрян, осъденият за сексуално престъпление Кристиан Брюкнер, на 45 години, е отвлякъл и убил Мади.

