Нови улики около изчезването на Мади Маккан: Тайни съобщения може би са ключови доказателства

Г ермански прокурор, ръководещ разследването за изчезването на малката Маделин Маккан, разкри, че онлайн съобщения между заподозрения Кристиан Брюкнер и друг педофил „може да са намек“ какво се е случило с момиченцето.

Осъденият сексуален хищник Брюкнер е посочен като главен заподозрян в продължилото 16 години разследване поради дейността му в Португалия по онова време, но все още не му е повдигнато официално обвинение.

Тригодишното дете изчезна по време на семейна почивка в Алгарве през май 2007 г., предизвиквайки национално издирване - но 16 години по-късно истината за случилото се с нея все още не е разкрита.

Is this the clue to unlock Madeleine McCann mystery? German prosecutors say sick online messages between suspect Christian and another paedophile about 'MM' could be a 'hint' as to what happened https://t.co/ZMEspXhBHF pic.twitter.com/Wu2Ou7S4uq — Daily Mail Online (@MailOnline) October 31, 2023

Въпреки това Ханс Кристиан Волтерс, прокурор в Брауншвайг, каза, че според тях Маделин е била убита в Португалия от Брюкнер.

Той каза: „Мога само да кажа, че в момента имаме само един заподозрян. Смятаме, че може би знаем къде се е случило.“

Волтерс също така описа как онлайн съобщения между Брюкнер и друг педофил може да са „намек“ за случилото се поради използването на буквите „ММ“ – което според тях може да е загадъчна препратка към Мадлин Маккан.

Очаква се процесът да продължи повече от месец и вероятно ще се проведе във Върховния съд на Брауншвайг.

Германските прокурори все още не са повдигнали официално обвинения срещу Брюкнер за отвличането и убийството на Мади, но властите в Германия посочиха, че процесът на Маккан може да се проведе непосредствено след предстоящия процес срещу заподозрения, съобщи The Olive Press.

В момента той излежава присъдата си за бруталното изнасилване на американска пенсионерка в Португалия през 2005 г., но сега е изправен пред обвинения в изнасилване на младата ирландка Хейзъл Бехан в Алгарве през юни 2004 г.

Бехан преживява мъчително изпитание, когато русокос германски натрапник със сини очи нахлува в апартамента ѝ. Злият нападател я изнасилил с нож и заснел жестокото четиричасово нападение.

Двама свидетели съобщават, че са видели мъж, приличащ на Брюкнер, да влиза и излиза от апартамента призори, като работник от близък хотел твърди, че е видял германския престъпник без маската.

В документален филм за рецидивиста, жена казва, че Брюкнер е бил част от банда, когато е бил тийнейджър във Вюрцбург в Германия.

Тя също така разкри, че се страхува какво може да направи Брюкнер, ако разбере, че е говорила с пресата, въпреки факта, че в момента излежава седемгодишна присъда.

По време на документалния филм други хора, които са имали срещи с Брюкнер през годините след изчезването на Мади, също дават показания за неговия жесток и агресивен характер.

Една жена, която управлява бар, който Брюкнер посещавал някъде след май 2007 г., казва, че понякога е имал "пристъпи на ярост" с други хора в бара.

Бригите Сегеди каза, че е виждала Брюкнер „почти всеки ден“ и той често влизал в битки с мъже.

Друг мъж, който работел в магазин, който преди това е бил собственост на Брюкнер, каза, че се е изправил срещу него с нож, след като е поискал да му върне фризера.

Мъжът, който остава анонимен, казва пред BBC: „Той дойде с банда, която искаше фризера си обратно. Той размахваше нож в коридора. Той имаше този дълъг нож и искаше да ме намушка. Беше пиян или дрогиран. Очите му блестяха като луд и той беше изпълнен с гняв."

Мъжът добави, че приятелката на Брюкнер, която по онова време е била тийнейджърка, докато той е бил в края на 30-те, е казала, че германският национал я е удушил.

Той каза: „Срещнах я на автобусната спирка и я попитах откъде има тези следи от удушаване и тя ми каза, че той я е удушил и я е бил. Тя се страхуваше силно от него, каза ми много неща. Тя наистина се страхуваше от него."

На въпрос дали смята, че Брюкнер е способен на престъпленията, в които е обвинен, мъжът отговори: „Да, защото е много агресивен. В началото той е сладък, но след като го опознаете, той е психопат. Той има няколко лица. Този човек е изключително опасен.“

Брюкнер в момента излежава седемгодишна присъда в затвор с висока степен на сигурност, наричан местно „Алкатраз на Севера“ в Олденбург, близо до историческия северен град Бремен.

Стърнард добави: „Той трябва да остане в затвора възможно най-дълго. Той е опасен, така че трябва да се пази от обществото."