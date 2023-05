Намерена е улика! Родителите на Мади Маккан са изправени пред агонизиращо чакане

Р одителите на Мадлин Маккан са изправени пред месеци на агония, докато чакат резултатите от съдебно-медицинските изследвания, след като се съобщава, че по време на тридневна издирвателна операция в Португалия е открита „съответна улика“.

Следователите изследваха голяма площ от гори в резервоара Алгарве и изкопаха осем дълбоки дупки, за да съберат проби, които бяха изпратени за съдебномедицински и ДНК тестове в Германия.

The Portuguese authorities confirmed on Thursday evening that a search in the case of Madeleine McCann, a British girl who was 3 when she disappeared in 2007 from her family’s vacation apartment in the Algarve region, has ended. https://t.co/Ua47dnYWse — The New York Times (@nytimes) May 26, 2023

Очаква се учените да имат първоначални резултати следващата седмица, казват източници, но се опасяват, че може да отнеме месеци, за да бъде завършен пълният анализ.

Португалският вестник "Correio da Manha" каза, че по време на претърсването е открита „уместна следа“, която е накарала полицията да се съсредоточи върху конкретна част от уединеното място.

Развитието идва, след като MailOnline разказа как следователите са търсили пистолет и видеокамера, откраднати от къщата на главния заподозрян Кристиан Брюкнер.

Криминален информатор съобщи на германската прокуратура, че предмети, взети през 2007 г. в изолирания дом на Брюкнер, след това са били хвърлени в резервоара.

Portuguese and German authorities began searching a reservoir near the area where a British three-year-old Madeleine McCann went missing in 2007. Sixteen years on, here is a look at the mystery of her disappearance https://t.co/xBrcQSgHEW pic.twitter.com/1vRDlYt4g6 — Reuters (@Reuters) May 23, 2023

Площ от около 160 квадратни метра беше изравнена и почистена от трева и храсти с няколко дупки, изкопани в земята.

Смята се, че извадената пръст е взета от германски служители за по-внимателен анализ в лаборатория във Висбаден, където са базирани разследващите сили на страната, BKA.

Аксел Петерман, криминален профайлър и бивш германски детектив, каза, че „доказателствата ще бъдат изследвани и оценени от експерти“ до дни в „акредитирана ДНК лаборатория“.

Той твърди, че изследването на пръстта може да идентифицира формата на „ров или изкопана дупка“, която може да доведе до „дрехи или скрити предмети“, свързващи заподозрения с района. Той допълни обаче, че търсенето е извършено „повече с надежда, отколкото с очакване“ поради времето, изминало от изчезването на Маделин през май 2007 г.

Португалската полиция потвърди, че тридневното издирване е довело до „събирането на някои материали, които ще бъдат подложени на експертен анализ“, но според The Telegraph анализирането на всички проби може да отнеме седмици или месеци.

Searches of a beauty spot in Portugal linked to the disappearance of Madeleine McCann ended on Thursday with the reported discovery of a “relevant clue” as the area at the centre of the operation was revealedhttps://t.co/HaUtEyyo0A — The Times and The Sunday Times (@thetimes) May 26, 2023

Германският прокурор Ханс Кристиан Волтерс каза, че скоро ще бъде публикувано изявление, ако разследващите не открият нищо съществено. Но ако пробите се окажат уместни, изявлението ще се забави.

Изследователите са претърсвали бреговете на водоема, но не са търсили под водата, тъй като тя е значително по-ниска от обичайното поради липса на дъжд.

Малко след 17:00 часа в четвъртък полицията вдигна кордона и допусна медиите до мястото, което беше претърсвано през последните три дни.

Според източници, полицаите отчаяно се опитвали да намерят видеокамера, тъй като смята, че може да съдържа изображения на Мадлин, но също и на други сексуални атаки, за които се твърди, че Брюкнер е извършил над най-малко две неидентифицирани жени

Твърди се, че кадри от видеокамерата показват как Брюкнер измъчва и изнасилва американка, също и кадри на момиче на около 15 години, подложено на същото ужасяващо изпитание.

През 2019 г. Брюкнер беше осъден от германски съд за изнасилването на възрастна американка в дома ѝ в Прая да Луз, близо до мястото, където изчезна Мади, и получи седемгодишна присъда

Източници, близки до разследването, казаха, че материалите, намерени на местопроизшествието, главно проби от почвата, ще бъдат върнати обратно в Германия за анализ. Съдебният биолог д-р Марк Бенеке каза на германските медии: „Почвените проби съдържат камъни, цветен прашец и няколко други малки компонента, които могат да бъдат предадени по време на действие.“ Той добави, че следи от текстилни влакна, камъчета или цветен прашец все още могат да бъдат използвани дори векове по-късно.

Миналата есен Брюкер беше обвинен в Германия в няколко сексуални престъпления в Алгарве срещу жени и деца, включително изнасилването на ирландски ваканционен представител през 2004 г. и сексуалното насилие над 10-годишно момиче на плаж близо до Прая да Луз през 2007 г.

Адвокатът на Брюкнер разкри през април, че обвиненията са били оттеглени срещу него, след като успешно аргументира, че прокурорите нямат юрисдикция над него в Брауншвайг, където беше заведено делото „Маделин“.

Madeleine McCann detectives hunting a camera which could contain images of her and two other victims https://t.co/BmRAKfNYCR — LBC (@LBC) May 26, 2023

Припомняме, че всичко започва на 3 май 2007 г. в хотелски комплекс „Оушън клъб” в португалското курортно градче Прая да Луш, където Мадлин Бет Маккан изчезва безследно през нощта, докато спи със своите по-малки брат и сестра близнаци. По това време родителите ѝ Кейт и Гари Маккан вечерят в близкото до хотела заведение „Тапас севън”.

Този случай се превръща в най-отразяваните в медиите случаи на изчезнал човек. До ден днешен таблоидите и социалните мрежи не спират да се занимават с него.

Daily Telegraph го нарича „най-често съобщавания случай на изчезнал човек в съвременната история”.