Случаят "Мади": Открити са ключови предмети, свързани с изчезването ѝ

Г ерманските полицаи, разследващи изчезването на Мадлин Маккан, казаха, че „редица предмети“, които може да са свързани с изчезналото момиче, са открити по време на претърсването им на резервоар в Алгарве.

Миналата седмица следователите претърсиха отдалечения резервоар Barragem do Arade, който главният заподозрян Кристиан Брюкнер наричаше „малко райско кътче“ и се намира на 30 мили от мястото, от където Мади изчедна през 2007 г.

Детективите разчистиха голяма площ от гори в резервоара и изкопаха осем дълбоки дупки, за да съберат проби от почвата, които бяха изпратени за съдебномедицински и ДНК тестове в Германия. Сега германският прокурор Ханс Кристиан Волтерс, който води делото, потвърди днес, че по време на претърсването са били иззети „редица предмети“.

Уолтърс каза: „Редица предмети бяха иззети като част от разследването. Те ще бъдат оценени през следващите дни и седмици. Все още не може да се каже дали отделни предмети действително имат връзка със случая Мадлин Маккан. Очаква се разследванията, проведени тук в Брауншвайг срещу 45-годишния заподозрян, да продължат още дълго време.“

Полицията каза, че е открила „уместна следа“ по време на претърсването на красивото място, след като информатор успя да съпостави снимки, показващи Брюкнер близо до резервоара.

Площ от около 160 квадратни метра беше изравнена и почистена от трева и храсти с няколко дупки, изкопани в земята на дълбочина около 60 см., за да се вземат проби от почвата, които бяха изпратени за съдебномедицински и ДНК тестове в Германия. Резултатите от пълния анализ може да отнеме месеци, за да бъдат завършени.

Дейността от миналата седмица беше първото голямо издирване на малкото дете от девет години и идва, след като германската полиция откри снимки на Брюкнер в неговия самоопределящ се „малък рай“ в португалския регион, както се разбира.

А във вторник беше разкрито, че може да има други райони около Прая да Луз, където Маделин е била отседнала със семейството си, които полицията може да претърси, след като германски детективи прегледаха повече от 8000 снимки, принадлежащи на Брюкнер.

Източник каза на Sun: „Германски офицери са прегледали повече от 8000 снимки, принадлежащи на Кристиан Б. Тази криминалистична работа ги е отвела до Барагем – но има и други места, които са се появили в снимките. Детективите се опитват да разберат къде се намират и защо Кристиан Б. е правил снимки на тези места.“

Брюкнер лагеруваше до резервоара през уикендите и се предполага, че е създал база там, за да се „прочисти“, стана ясно миналата седмица.

Бивш приятел на Брюкнер, който живее в Алгарве от почти 30 години и помага на полицията в тяхното разследване, твърди, че престъпникът е посещавал резервоара „често“, но „винаги е бил потаен за това“.

Германка, чиято самоличност не е оповестена публично, си спомни как Брюкнер карал своя кемпер до брега на езерото, защото „обичал да е близо до водата“. Тя твърди, че той винаги лагерувал на едно и също място и „обикновено нямало никой друг наоколо“.

„Това беше точното му специално място, за което той каза, че обича да идва, за да се очисти“, каза тя за неговия къмпинг: „Не знам какво правеше там, тъй като беше много потаен.“

LATEST: German authorities say that a "number of items were seized" in Portugal last week during a renewed search for missing British child Madeleine McCann. https://t.co/7JfxXhysAu

Подробности за тайното леговище на Брюкнер излязоха наяве, когато британска двойка каза пред The Mail on Sunday как са забелязали странно „светилище“ на Мадлен в резервоара само седем месеца след изчезването ѝ.

Двойката, която поиска да бъде посочена само като Ралф и Ан, били толкова обезпокоени от това, което видели, че направили снимки и ги изпратили на португалските детективи, мислейки, че са от значение, но, удивително, никога не получили отговор.

Състоящ се от камъни във формата на стрела, сочеща към място за лагеруване, което беше прекопано от полицията миналата седмица, върху импровизираният мемориал имало цветя и снимка на отвлечената Маделин.

Portuguese police have just opened the scene of the #MadeleineMcCann search at Silves in Portugal. Signs of digging for evidence, soil sample sites, trees and brush that have been cut back. It looks to have been some sort of ‘den’ at some point. @GMB pic.twitter.com/TJdYTQKa08