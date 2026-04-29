„Много му завиждах“: Тръмп с изненадващо признание за крал Чарлз III в Белия дом

В торият ден от историческото държавно посещение на крал Чарлз III и кралица Камила в Белия дом бе изпълнен с натоварена програма. Преди дългоочакваната държавна вечеря британските монарси участваха в четири ключови ангажимента.

Денят започна с обръщение на Чарлз пред Конгреса, посветено на „специалните отношения“ между САЩ и Обединеното кралство, в което той призова за глобално сътрудничество в борбата срещу климатичните промени, пише HELLO!

Това бе едва вторият път, в който британски монарх говори пред Конгреса (след речта на кралица Елизабет II през 1991 г.) и исторически първи за крал. След това Чарлз се срещна с водещи бизнес лидери, сред които Джеф Безос (Amazon), Тим Кук (Apple), Рут Порат (Google) и Марк Бениоф (Salesforce).

Докато кралят и Доналд Тръмп провеждаха среща при закрити врати в Овалния кабинет, кралица Камила и първата дама Мелания Тръмп се срещнаха със студенти в Тенис павилиона на Белия дом.

Дрескод и кралски блясък

Гостите на вечерята спазиха строгия дрескод „white tie“ (бяла вратовръзка) – рядкост за Белия дом, видяна за последно при визитата на Елизабет II през 2007 г. Кралица Камила впечатли присъстващите с розова вечерна рокля от Фиона Клеър, гарнирана с деликатни мъниста. Тя носеше историческо колие с аметист и диаманти, принадлежало на кралица Виктория.

Мелания Тръмп заложи на структурирана бледорозова рокля Dior Haute Couture с едно рамо, съчетана с копринени ръкавици. Президентът Тръмп и крал Чарлз бяха в черни фракове с бели жилетки и папионки.

Меню, достойно за крале

Гостите се насладиха на изискано четиристепенно меню:

Предястие: Велуте от градински билки със салата от палмови сърца и хрупкав шалот.

Основно: Ръчно приготвени пролетни равиоли с рикота и смръчкули, последвани от класическо морско уиски (Dover sole) с кафяво масло.

Десерт: Шоколадов сладкиш във формата на кошер с мед от кошерите на Белия дом и сладолед „крем фреш“.

„Много му завиждах“: Похвали и хумор

Тръмп не спести суперлативи за речта на Чарлз пред Конгреса. „Той произнесе страхотна реч, много му завиждах“, пошегува се президентът пред журналисти. По време на тоста си Тръмп добави с усмивка, че не може да повярва как кралят е успял да обедини демократи и републиканци в аплодисментите си.

В своята 13-минутна реч крал Чарлз направи ретроспекция на общата история – от Бостънското чаено парти до днешните съюзи като НАТО и AUKUS. Той не пропусна и типичния британски хумор, обръщайки се към Тръмп:

„Наскоро отбелязахте, г-н Президент, че ако не бяха Съединените щати, европейските страни щяха да говорят немски. Смея ли да кажа, че ако не бяхме ние, вие щяха да говорите френски!“

Символичен подарък

В края на вечерта Чарлз изненада домакина си с оригинален подарък – корабната камбана от британската подводница HMS Trump, спусната на вода през 1944 г. „Нека тя служи като свидетелство за споделената история и блестящото бъдеще на нашите нации“, заяви кралят. „Ако някога ви се наложи да се свържете с нас, просто ни се обадете!“