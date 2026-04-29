„Много му завиждах“: Тръмп с изненадващо признание за крал Чарлз III в Белия дом

Доналд Тръмп и британският монарх демонстрираха близост и силно съюзничество по време на втория ден от официалната визита на кралското семейство във Вашингтон, завършил с изискан прием и размяна на символични подаръци

29 април 2026, 10:52
В торият ден от историческото държавно посещение на крал Чарлз III и кралица Камила в Белия дом бе изпълнен с натоварена програма. Преди дългоочакваната държавна вечеря британските монарси участваха в четири ключови ангажимента.

Денят започна с обръщение на Чарлз пред Конгреса, посветено на „специалните отношения“ между САЩ и Обединеното кралство, в което той призова за глобално сътрудничество в борбата срещу климатичните промени, пише HELLO!

Това бе едва вторият път, в който британски монарх говори пред Конгреса (след речта на кралица Елизабет II през 1991 г.) и исторически първи за крал. След това Чарлз се срещна с водещи бизнес лидери, сред които Джеф Безос (Amazon), Тим Кук (Apple), Рут Порат (Google) и Марк Бениоф (Salesforce).

Докато кралят и Доналд Тръмп провеждаха среща при закрити врати в Овалния кабинет, кралица Камила и първата дама Мелания Тръмп се срещнаха със студенти в Тенис павилиона на Белия дом.

Дрескод и кралски блясък

Гостите на вечерята спазиха строгия дрескод „white tie“ (бяла вратовръзка) – рядкост за Белия дом, видяна за последно при визитата на Елизабет II през 2007 г. Кралица Камила впечатли присъстващите с розова вечерна рокля от Фиона Клеър, гарнирана с деликатни мъниста. Тя носеше историческо колие с аметист и диаманти, принадлежало на кралица Виктория.

Мелания Тръмп заложи на структурирана бледорозова рокля Dior Haute Couture с едно рамо, съчетана с копринени ръкавици. Президентът Тръмп и крал Чарлз бяха в черни фракове с бели жилетки и папионки.

Меню, достойно за крале

Гостите се насладиха на изискано четиристепенно меню:

  • Предястие: Велуте от градински билки със салата от палмови сърца и хрупкав шалот.
  • Основно: Ръчно приготвени пролетни равиоли с рикота и смръчкули, последвани от класическо морско уиски (Dover sole) с кафяво масло.
  • Десерт: Шоколадов сладкиш във формата на кошер с мед от кошерите на Белия дом и сладолед „крем фреш“.
„Много му завиждах“: Похвали и хумор

Тръмп не спести суперлативи за речта на Чарлз пред Конгреса. „Той произнесе страхотна реч, много му завиждах“, пошегува се президентът пред журналисти. По време на тоста си Тръмп добави с усмивка, че не може да повярва как кралят е успял да обедини демократи и републиканци в аплодисментите си.

В своята 13-минутна реч крал Чарлз направи ретроспекция на общата история – от Бостънското чаено парти до днешните съюзи като НАТО и AUKUS. Той не пропусна и типичния британски хумор, обръщайки се към Тръмп:

„Наскоро отбелязахте, г-н Президент, че ако не бяха Съединените щати, европейските страни щяха да говорят немски. Смея ли да кажа, че ако не бяхме ние, вие щяха да говорите френски!“

Символичен подарък

В края на вечерта Чарлз изненада домакина си с оригинален подарък – корабната камбана от британската подводница HMS Trump, спусната на вода през 1944 г. „Нека тя служи като свидетелство за споделената история и блестящото бъдеще на нашите нации“, заяви кралят. „Ако някога ви се наложи да се свържете с нас, просто ни се обадете!“

След спешна проверка: Измериха завишена радиация между 10 и 70 пъти над нормата в „Малинова долина“

Не толкова елегантната реч на краля: Посланията на Чарлз III пред Конгреса на САЩ

Трагедия в Пловдив: Алпинист загина след падане от фасада на сграда

Случаят

Случаят "Никол Минети" разтърси италианските институции

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

11 френски породи кучета, които са просто очарователни (СНИМКИ)

Петролът отново тръгна нагоре

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Webit Changemakers - Хората, които с активните си действия променят средата в България, ще се съберат на гала вечеря на 23-и юни

Вече близо 20 години Webit изгражда една от най-разпознаваемите и активни бизнес и технологични общности, свързвайки предприемачи, лидери, инвеститори и институции от различни държави

Нощ на експлозии край Дунав, Румъния вдигна F-16

Въздушната тревога е прекратена в 2:40 ч. сутринта

Били Айлиш и Джеймс Камерън: Неочакваният тандем, който ще превземе кината

Поп иконата Били Айлиш и легендарният режисьор Джеймс Камерън представят 3D концертния филм „Hit Me Hard and Soft“. Лентата, заснета със 17 камери, предлага уникален поглед зад кулисите и на сцената. Световната премиера в кината е на 8 май

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Ливанският премиер Науаф Салам нарече ударите „ново и неприкрито военно престъпление, извършено от Израел“

Почина бившият министър на просветата проф. д.н. Петър Николов Пецов на 95-годишна възраст

Това съобщи неговият син, музикантът Искрен Пецов

Гюров: "Магазин за хората" е схема за празни рафтове и пълни джобове

На финала: Кабинетът "Гюров" се събра на едно от последните си заседания

Пилот загина при катастрофа с малък самолет в Германия

Според постъпилата информация от полицията пилотът, на 71 години, се е връщал в Швейцария, където живее

"От най-високо паднахме до най-ниско": Малена Замфирова коментира възстановяването си

Сноубордистката се възстановява и се надява да се върне за новия сезон

Повдигнаха ново обвинение срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми

В ход влезе и делото, което дъщерята на Джеймс Коми - Морийн, води заради уволнението си като федерален прокурор

Украйна започва износ на оръжия заради свръхкапацитет

Приходите ще бъдат използвани за укрепване на отбраната на страната

Безопасното шофиране не е скучно, но е много важно

Има един мит, че който кара безопасно е скучен и дори неуверен и страхлив шофьор. Разбира се, няма нищо вярно в това. Даже обратното, изискват се доста умения и бдителност, за да шофираш разумно и да се наслаждаваш на пътуването

Бедствено положение в Тексас след разрушителни бури

Властите предупреждават за опасни ветрове и големи щети

Чикагото след Hell’s Kitchen: Стигнах лимита си на познания в Кухнята! (ВИДЕО)

Участникът, познат още като “Калифорнията” и “Фламингото”, разказва защо се определя като нестандартен играч, който не се страхува да рискува и да бъде различен

Цените на горивата в Европа: Спад във Франция, Германия – с трайно поскъпване

На какво се дължи разликата в стойността

Посегателство над „Орфеевото цвете“ в Родопите, унищожиха над 400 защитени растения

Находишето на редките цветя, включени в Червената книга, се намира в трудносотъпна местност

МОСВ с доклад за водните кризи, над 60% от водата се губи от компрометирана мрежа

Юлиян Попов: Целогодишно има населени места, които са на воден режим

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Деми Ловато с 8 нови песни - клубен дух, провокация и още нещо

Edna.bg

На път към Виена: Орлин Павлов се подмладява с витамини и активен въглен

Edna.bg

Синовете на Джони Велинов с много силни думи преди мача с Лудогорец

Gong.bg

Компани отправи апел към феновете на Байерн и обяви: Готови сме да умрем на терена, ако е необходимо

Gong.bg

Андрей Гюров нарече „Магазин за хората“ схема за празни рафтове и пълни джобове

Nova.bg

Полицейска гонка, спречкване и скъсан пагон: Задържаха шофьор без книжка и с 1,67 промила

Nova.bg