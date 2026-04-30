Тръмп за Чарлз III: Най-страхотният от всички крале

Д оналд Тръмп нарече Чарлз III "най-страхотния крал" на прощална церемония в Белия дом в края на държавното посещение на монарха, чиято цел бе укрепване на връзките между Великобритания и САЩ, подложени на изпитание от войната в Иран, съобщи "Франс Прес".

"Това е страхотен крал – най-страхотният от всички крале по мое мнение", заяви Тръмп пред журналисти, докато изпращаше британския крал и кралица Камила пред Белия дом.

Доналд Тръмп: Голям фен съм на крал Чарлз, страхотен е

"Страхотни хора. Имаме нужда от повече хора като тях в нашата страна", каза американският президент няколко минути по-късно.

Очарован от монархията и нейния разкош, Тръмп редовно прави алюзии с идеята самият той да стане крал. Във вторник написа в социалната мрежа Трут сошъл, че винаги е искал да живее в Бъкингамския дворец. Белият дом публикува в X негова снимка с Чарлз с текст "Двама крале", придружен от малка корона.

Тази държавна визита, навръх 250-годишнината от американската независимост, стана факт в момент, когато "специалните отношения" между Лондон и Вашингтон преминават през турбуленции. Тръмп изрази недоволство от резервите, изразени от британския премиер Киър Стармър по отношение на войната в Иран и отказа да позволи използването на британски бази при първите американски удари срещу Техеран.

Тръмп: Спорът ми със Стармър няма да хвърли сянка върху държавното посещение на крал Чарлз

Кралят и кралицата посетиха днес военното гробище в Арлингтън край Вашингтон. По-късно днес ще отлетят за Бермудските острови, британска територия в Атлантическия океан.

"В чест на Краля и Кралицата на Обединеното кралство, които току-що напуснаха Белия дом и скоро се завръщат в прекрасната си страна, ще премахна тарифите и ограниченията върху уискито, свързани със способността на Шотландия да работи с щата Кентъки по отношение на уиски и бърбън, две много важни индустрии в Шотландия и Кентъки. Хората искаха да направят това от дълго време, тъй като имаше голяма междудържавна търговия, особено по отношение на използваните дървени бъчви. Кралят и Кралицата ме накараха да направя нещо, което никой друг не успя да направи, без дори да ме помолят! Прекрасна чест бе и двамата да са в САЩ", написа малко по-късно Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.