„Той иска война“: Четец по устни разкри какво си казват Тръмп и крал Чарлз III

Ч етец по устни разкри за какво са си прошепнали президентът на САЩ Доналд Тръмп и крал Чарлз III в първите моменти от посещението на британския монарх в Белия дом в понеделник.

Президентът и първата дама Мелания Тръмп посрещнаха крал Чарлз III и кралица Камила на Южната морава на Белия дом, където първоначалните им любезности не бяха доловими за телевизионните камери, заснемащи посрещането.

Но четецът по устни Никола Хиклинг каза пред Daily Mail, че президентът е повдигнал въпроса както за стрелбата от събота на вечерята на кореспондентите в Белия дом, така и тревожни новини за руския президент Владимир Путин по време на краткия разговор.

Белият дом не отговори незабавно на искането на Daily Mail за коментар.

„Тази стрелба…“, изглежда казва Тръмп. „Предпочитам да не стоим тук твърде дълго. Чувствам, че не бива да съм тук“, изглежда отговори кралят. Тръмп попита крал Чарлз дали е добре, като добави: „Това не е добро нещо“. „Не бях подготвен, но сега съм подготвен“, казва още президентът.

След това Тръмп сменя темата, като казва на краля, че е бил в контакт с руския президент Владимир Путин. „Така че в момента говоря с Путин. Той иска война“, каза Тръмп.

Крал Чарлз казав, че ще обсъдят тази тема по-късно. „Ще обсъдим това по-късно“, отговаря кралят. Но Тръмп продължава. „Имам усещането… ако той направи това, което каза, ще унищожи населението“, предупреди Тръмп. Монархът се опита отново да смени темата. „Друг път“, каза крал Чарлз.

След това президентът насочва вниманието си към по-лековата тема – проекта си за бална зала в Белия дом. „Можете да видите точно там“, каза той. „През цялото разстояние до балната зала. Бихте ли искали да видите?“, пита той крал Чарлз. Вижда се как монархът се засмива леко. „Сигурен съм, че ще ни покажете“, отговори кралят. Тръмп отвърна: „Точно така, прав сте“.

След това кралят пита накъде се отправят. „Кой път да поемем?“, пита той „Отиваме натам“, каза Тръмп, насочвайки групата към Белия дом.

Крал Чарлз и кралица Камила бяха почерпени с чай в Зелената стая на Белия дом, а след това разгледаха обновения кошер на Белия дом, разположен до кухненската градина на Белия дом, която първоначално е била засадена от първата дама Мишел Обама през 2009 г. Новият кошер прилича на умалена версия на Белия дом.

След това кралските особи се отправиха към резиденцията на британския посланик на Embassy Row във Вашингтон, окръг Колумбия, за градинско парти.

По-официалната програма на семейство Тръмп с британския монарх ще се състои във вторник, като е планирана по-тържествена церемония по посрещане на Южната морава, а след това и държавна вечеря в Източната зала на Белия дом.