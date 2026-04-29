Не толкова елегантната реч на краля: Посланията на Чарлз III пред Конгреса на САЩ

Британският монарх стана едва вторият в историята, говорил пред американските законодатели. Зад фасадата на дипломатичния тон и типичния хумор обаче се криеха остри напомняния към Вашингтон за НАТО, Украйна и ограничаването на властта

29 април 2026, 10:29
Парадът в Москва за 9 май ще е без военна техника

Парадът в Москва за 9 май ще е без военна техника
Тръмп: Крал Чарлз III е съгласен, че Иран не бива да притежава ядрено оръжие

Тръмп: Крал Чарлз III е съгласен, че Иран не бива да притежава ядрено оръжие
Крал Чарлз III с историческа реч пред Конгреса в САЩ

Крал Чарлз III с историческа реч пред Конгреса в САЩ
ОПЕК се разпада, ОАЕ напуска

ОПЕК се разпада, ОАЕ напуска
Невероятната история на „Крокодила“ Рене Лакост

Невероятната история на „Крокодила“ Рене Лакост
Близо 90-годишен стреля по хора в Атина и избяга

Близо 90-годишен стреля по хора в Атина и избяга
Иран: САЩ вече не са в състояние да диктуват политиката си на други държави

Иран: САЩ вече не са в състояние да диктуват политиката си на други държави

Т ова беше една забележителна реч на крал Чарлз III – изпълнена с фини, а на места и съвсем не толкова прикрити послания. Тя бе поднесена внимателно, с уважение, с голяма доза хумор и с преплетени в нея история и политика, пише в свой анализ Sky News.

Ето и основните акценти от изказването:

Религията

Неговите препратки към междурелигиозния диалог не са изненада – това е тема, по която той изпитва силни пристрастия, не на последно място защото е глава на Англиканската църква. Но в общество, в което исламофобията и антисемитизмът могат да бъдат дълбоко вкоренени, а общата ксенофобия е в разгара си, езикът му изглеждаше преднамерен.

Крал Чарлз III с историческа реч пред Конгреса в САЩ

„Г-н Председател, за мнозина тук – както и за мен – християнската вяра е стабилна котва и ежедневно вдъхновение, което ни води не само лично, но и заедно като членове на нашата общност. Посветил голяма част от живота си на междурелигиозните отношения, именно тази вяра в триумфа на светлината над тъмнината намирам за потвърдена безброй пъти. Моята молитва е в тези бурни времена, работейки заедно с нашите международни партньори, да спрем превръщането на палешниците в мечове“.

НАТО, конфликтите и Украйна

Кралят се опита, съвсем не толкова деликатно, да напомни на американците, че единственият път, в който НАТО е задействала Член 5 (нападението срещу един е нападение срещу всички), е след американска трагедия – 11 септември.

Крал Чарлз призова за състрадание и помирение в коледното си послание

Той направи това съзнавайки, че американският президент често пита: „Какво изобщо е направило НАТО за нас?“. Подтекстът тук ясно цели да припомни, че Обединеното кралство винаги е било до САЩ. Имаше и напомняне за важността на продължаващата подкрепа за Украйна.

„Днес е нужна същата непоколебима решимост за защитата на Украйна и нейния смел народ – за да се осигури един наистина справедлив и траен мир.“

Отбрана

Чарлз III призна, че другите нации трябва да положат повече усилия и че Великобритания прави точно това чрез най-голямото увеличение на разходите за отбрана от Студената война насам. Той обаче подчерта, че ангажиментите за обща сигурност трябва да останат „здраво свързани“.

Историческа реч: Аплодираха Чарлз III на крака във френския Сенат

„Ние не се впускаме в тези забележителни начинания заедно от сантименталност. Правим го, защото те изграждат по-голяма споделена устойчивост, правейки нашите граждани по-безопасни за поколения напред.“

Околна среда

Той говори за „катастрофалното“ топене на ледените шапки и нуждата от „опазване на природата“. Това е умишлен контраст с лозунга „drill, baby, drill“ (дупчи, скъпа, дупчи). Беше умен ход да направи паралел между Шотландия и Апалачите, предвид любовта на американския президент към Шотландия.

„Игнорираме на свой риск факта, че природните системи – икономиката на самата Природа – осигуряват основата за нашия просперитет и национална сигурност.“

Партньорство, а не изолация

„Трябва да игнорираме призивите да ставаме все по-вторачени в себе си.“ – това беше директно. Кралят призова алиансът да продължи да защитава споделените ценности с партньорите в Европа и Британската общност.

Лидерство и отговорност

Той напомни на американската аудитория, че действията на Америка „имат по-голямо значение от всякога“.

„Президентът Линкълн разбираше това толкова добре – светът може и да не забележи какво казваме, но никога няма да забрави какво правим. И така, на 250-ия рожден ден на Съединените щати, нека нашите две страни се посветят отново една на друга в безкористна служба.“

Границите на властта

Припомняйки общата основа на правото в САЩ и Великобритания, той каза: „Магна Харта е цитирана в поне 160 дела на Върховния съд от 1789 г. насам, не на последно място като основа на принципа, че изпълнителната власт подлежи на проверки и баланси“.

Това беше забележително включване, предвид стремежа на президента Тръмп да разшири правомощията на изпълнителната власт. Последваха бурни овации – едни от многото – но този път основно от страна на демократите.

След спешна проверка: Измериха завишена радиация между 10 и 70 пъти над нормата в „Малинова долина“

След спешна проверка: Измериха завишена радиация между 10 и 70 пъти над нормата в „Малинова долина“

Трагедия в Пловдив: Алпинист загина след падане от фасада на сграда

Трагедия в Пловдив: Алпинист загина след падане от фасада на сграда

Случаят

Случаят "Никол Минети" разтърси италианските институции

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg
Последни новини

Webit Changemakers - Хората, които с активните си действия променят средата в България, ще се съберат на гала вечеря на 23-и юни

Webit Changemakers - Хората, които с активните си действия променят средата в България, ще се съберат на гала вечеря на 23-и юни

Любопитно Преди 25 минути

Вече близо 20 години Webit изгражда една от най-разпознаваемите и активни бизнес и технологични общности, свързвайки предприемачи, лидери, инвеститори и институции от различни държави

Юпитер като космически щит: Как газовият гигант е защитил Земята при формирането ѝ

Юпитер като космически щит: Как газовият гигант е защитил Земята при формирането ѝ

Любопитно Преди 33 минути

Земята се е формирала в относително затворена среда, далеч от хаотичните външни области на Слънчевата система. Процесът е протекъл спокойно, под защитата на гравитационния „щит“ на Юпитер

Нощ на експлозии край Дунав, Румъния вдигна F-16

Нощ на експлозии край Дунав, Румъния вдигна F-16

Свят Преди 38 минути

Въздушната тревога е прекратена в 2:40 ч. сутринта

Полицаи в Свищов задържаха мъж с 1,5 кг канабис

Полицаи в Свищов задържаха мъж с 1,5 кг канабис

България Преди 41 минути

На задната седалка на автомобила му са установени и иззети 15 плика, съдържащи листна маса

<p>Остри реакции:&nbsp;Нова Зеландия стопира идеята за издигане на паметник на &quot;жените за утеха&quot;</p>

Нова Зеландия отхвърли идеята за издигане на паметник на "жените за утеха" след натиск от Япония

Свят Преди 52 минути

Инициативата за мемориал на жертвите от Втората световна война беше спряна след дипломатически реакции

,

Били Айлиш и Джеймс Камерън: Неочакваният тандем, който ще превземе кината

Любопитно Преди 59 минути

Поп иконата Били Айлиш и легендарният режисьор Джеймс Камерън представят 3D концертния филм „Hit Me Hard and Soft“. Лентата, заснета със 17 камери, предлага уникален поглед зад кулисите и на сцената. Световната премиера в кината е на 8 май

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Свят Преди 1 час

Ливанският премиер Науаф Салам нарече ударите „ново и неприкрито военно престъпление, извършено от Израел“

<p>Почина&nbsp;бивш&nbsp;министър на просветата</p>

Почина бившият министър на просветата проф. д.н. Петър Николов Пецов на 95-годишна възраст

България Преди 1 час

Това съобщи неговият син, музикантът Искрен Пецов

Гюров: "Магазин за хората" е схема за празни рафтове и пълни джобове

Гюров: "Магазин за хората" е схема за празни рафтове и пълни джобове

България Преди 1 час

На финала: Кабинетът "Гюров" се събра на едно от последните си заседания

Пилот загина при катастрофа с малък самолет в Германия

Пилот загина при катастрофа с малък самолет в Германия

Свят Преди 1 час

Според постъпилата информация от полицията пилотът, на 71 години, се е връщал в Швейцария, където живее

<p>Малена Замфирова коментира възстановяването си</p>

"От най-високо паднахме до най-ниско": Малена Замфирова коментира възстановяването си

България Преди 1 час

Сноубордистката се възстановява и се надява да се върне за новия сезон

Повдигнаха ново обвинение срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми

Повдигнаха ново обвинение срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми

Свят Преди 1 час

В ход влезе и делото, което дъщерята на Джеймс Коми - Морийн, води заради уволнението си като федерален прокурор

<p>Дронове и оръжия &quot;Made in Ukraine&quot; тръгват за износ</p>

Украйна започва износ на оръжия заради свръхкапацитет

Свят Преди 1 час

Приходите ще бъдат използвани за укрепване на отбраната на страната

Безопасното шофиране не е скучно, но е много важно

Безопасното шофиране не е скучно, но е много важно

Технологии Преди 1 час

Има един мит, че който кара безопасно е скучен и дори неуверен и страхлив шофьор. Разбира се, няма нищо вярно в това. Даже обратното, изискват се доста умения и бдителност, за да шофираш разумно и да се наслаждаваш на пътуването

<p>Разрушителни бури пометоха Тексас, има ранени</p>

Бедствено положение в Тексас след разрушителни бури

Свят Преди 1 час

Властите предупреждават за опасни ветрове и големи щети

Чикагото след Hell’s Kitchen: Стигнах лимита си на познания в Кухнята! (ВИДЕО)

Чикагото след Hell’s Kitchen: Стигнах лимита си на познания в Кухнята! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Участникът, познат още като “Калифорнията” и “Фламингото”, разказва защо се определя като нестандартен играч, който не се страхува да рискува и да бъде различен

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Деми Ловато с 8 нови песни - клубен дух, провокация и още нещо

Edna.bg

На път към Виена: Орлин Павлов се подмладява с витамини и активен въглен

Edna.bg

Синовете на Джони Велинов с много силни думи преди мача с Лудогорец

Gong.bg

Компани отправи апел към феновете на Байерн и обяви: Готови сме да умрем на терена, ако е необходимо

Gong.bg

Андрей Гюров нарече „Магазин за хората“ схема за празни рафтове и пълни джобове

Nova.bg

Полицейска гонка, спречкване и скъсан пагон: Задържаха шофьор без книжка и с 1,67 промила

Nova.bg