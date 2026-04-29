Не толкова елегантната реч на краля: Посланията на Чарлз III пред Конгреса на САЩ

Т ова беше една забележителна реч на крал Чарлз III – изпълнена с фини, а на места и съвсем не толкова прикрити послания. Тя бе поднесена внимателно, с уважение, с голяма доза хумор и с преплетени в нея история и политика, пише в свой анализ Sky News.

Ето и основните акценти от изказването:

Религията

Неговите препратки към междурелигиозния диалог не са изненада – това е тема, по която той изпитва силни пристрастия, не на последно място защото е глава на Англиканската църква. Но в общество, в което исламофобията и антисемитизмът могат да бъдат дълбоко вкоренени, а общата ксенофобия е в разгара си, езикът му изглеждаше преднамерен.

„Г-н Председател, за мнозина тук – както и за мен – християнската вяра е стабилна котва и ежедневно вдъхновение, което ни води не само лично, но и заедно като членове на нашата общност. Посветил голяма част от живота си на междурелигиозните отношения, именно тази вяра в триумфа на светлината над тъмнината намирам за потвърдена безброй пъти. Моята молитва е в тези бурни времена, работейки заедно с нашите международни партньори, да спрем превръщането на палешниците в мечове“.

НАТО, конфликтите и Украйна

Кралят се опита, съвсем не толкова деликатно, да напомни на американците, че единственият път, в който НАТО е задействала Член 5 (нападението срещу един е нападение срещу всички), е след американска трагедия – 11 септември.

Той направи това съзнавайки, че американският президент често пита: „Какво изобщо е направило НАТО за нас?“. Подтекстът тук ясно цели да припомни, че Обединеното кралство винаги е било до САЩ. Имаше и напомняне за важността на продължаващата подкрепа за Украйна.

„Днес е нужна същата непоколебима решимост за защитата на Украйна и нейния смел народ – за да се осигури един наистина справедлив и траен мир.“

Отбрана

Чарлз III призна, че другите нации трябва да положат повече усилия и че Великобритания прави точно това чрез най-голямото увеличение на разходите за отбрана от Студената война насам. Той обаче подчерта, че ангажиментите за обща сигурност трябва да останат „здраво свързани“.

„Ние не се впускаме в тези забележителни начинания заедно от сантименталност. Правим го, защото те изграждат по-голяма споделена устойчивост, правейки нашите граждани по-безопасни за поколения напред.“

Околна среда

Той говори за „катастрофалното“ топене на ледените шапки и нуждата от „опазване на природата“. Това е умишлен контраст с лозунга „drill, baby, drill“ (дупчи, скъпа, дупчи). Беше умен ход да направи паралел между Шотландия и Апалачите, предвид любовта на американския президент към Шотландия.

„Игнорираме на свой риск факта, че природните системи – икономиката на самата Природа – осигуряват основата за нашия просперитет и национална сигурност.“

Партньорство, а не изолация

„Трябва да игнорираме призивите да ставаме все по-вторачени в себе си.“ – това беше директно. Кралят призова алиансът да продължи да защитава споделените ценности с партньорите в Европа и Британската общност.

Лидерство и отговорност

Той напомни на американската аудитория, че действията на Америка „имат по-голямо значение от всякога“.

„Президентът Линкълн разбираше това толкова добре – светът може и да не забележи какво казваме, но никога няма да забрави какво правим. И така, на 250-ия рожден ден на Съединените щати, нека нашите две страни се посветят отново една на друга в безкористна служба.“

Границите на властта

Припомняйки общата основа на правото в САЩ и Великобритания, той каза: „Магна Харта е цитирана в поне 160 дела на Върховния съд от 1789 г. насам, не на последно място като основа на принципа, че изпълнителната власт подлежи на проверки и баланси“.

Това беше забележително включване, предвид стремежа на президента Тръмп да разшири правомощията на изпълнителната власт. Последваха бурни овации – едни от многото – но този път основно от страна на демократите.