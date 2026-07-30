Свят

След ракетата в Полша, ЕС помага на Украйна

Така Украйна ще може да купи дронове с далечен обсег и изтребители "Грипен"

Николай Киров Николай Киров

30 юли 2026, 19:40
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Е вропейската комисия съобщи, че отпуска на Украйна още 3,47 милиарда евро за осигуряване на изтребители, дронове, ракети и средства за противовъздушна отбрана (ПВО). Средствата са част от общия заем за Киев за 90 млрд. евро, се уточнява в съобщението.

Това става след като снощи в Полша избухна експлозия, за която се смята, че е причинена от руска ракета. Междувременно Русия извършаваше масирана въздушна атака срещу съседна Украйна.

Днешното решение е свързано с неотложните военни нужди на Украйна, посочват от ЕК.

Пояснява се, че с помощта на тези средства Украйна ще може да купи дронове с далечен обсег и изтребители "Грипен". 

Европейската комисия отпуска първата сума за Украйна

В следващите седмици ще бъде одобрена и изплатена допълнителна подкрепа за дронове, боеприпаси, ПВО и ракети. 

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че инцидентът, при който руска ракета падна в Източна Полша, показва безразсъдството и "пълната липса на скрупули от страна на Русия", както и готовността ѝ да ескалира напрежението на фона на войната в Украйна.

"Ние стоим непоколебимо зад нашите партньори", написа Мерц в X.

Германия "остро осъжда масираните атаки на Русия срещу Украйна", при които "за пореден път цивилни губят живота си", каза германският канцлер.

Освен това днес Съветът на ЕС одобри изменения на Механизма за Украйна и свързания с него План за Украйна, които ще дадат възможност Киев да получи над 8 милиарда евро допълнително финансиране през 2026 г., предаде "Укринформ".

Планът установява пътна карта за амбициозни промени, които Украйна трябва да извърши, преди да получи финансиране съгласно Механизма. 

"Това ще подсили украинската армия"

В измененията е отразено допълнително финансиране от 8,3 млрд. евро за 2026 г., осигурени чрез заема за подкрепа на Украйна, договорен от Европейския парламент и Съвета на ЕС през февруари. 

Според предложението на Европейската комисия, измененията в Плана за Украйна включват допълнителни стъпки за реформи, по-специално в сферата на върховенството на закона и противодействието на корупцията. 

"Снощните руски въздушни удари по Украйна и нарушаването на полското въздушно пространство за пореден път подчертават, че руската агресия е заплаха за сигурността на цяла Европа", написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща в X.

"ЕС е съпричастен с украинските и полските власти. Увеличаваме подкрепата си за подобряване на противовъздушната отбрана на Украйна", добави той.

По неговите думи ще бъдат повишени допълнително възможностите на противоракетната отбрана и за противодействие на дронове.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
Война в Украйна Европейски съюз Военна помощ
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