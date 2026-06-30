Свят

Европейската комисия отпуска първата сума за Украйна

В края на юни комисията отпусна на Украйна 3,2 млрд. евро

Николай Киров Николай Киров

30 юни 2026, 15:37
Европейската комисия отпуска първата сума за Украйна
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейската комисия съобщи, че отпуска 3,9 милиарда евро по заема за общо 90 млрд. евро за Украйна. Уточнява се, че осигурените днес средства са първо плащане по заема и ще послужат за покупката на дронове.

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От общата сума на заема 30 млрд. евро са бюджетна помощ, а 60 млрд. евро са в подкрепа на украинската отбрана през тази и следващата година, се уточнява в съобщението. До края на 2026 г. ЕК предвижда да осигури на Киев 28,3 млрд. евро за отбрана. Предвижда се със следващите плащания Киев да получи средства за осигуряване на боеприпаси, ракети и системи за противовъздушна отбрана.

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В края на юни комисията отпусна на Украйна 3,2 млрд. евро по програмата за макрофинансова помощ. Допълнителни плащания ще бъдат извършени в следващите дни, допълва ЕК. От началото на руското военно нападение ЕС предостави обща подкрепа на Украйна за 211,3 млрд. евро, включително 3,8 млрд. евро от лихвите по запорираното с европейските санкции руско имущество.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Желязков    
Европейска комисия Украйна финансова помощ
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