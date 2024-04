След първи смъртен случай: Преименуваха болестта Аlaskapox, ето как

А laskapox, сравнително новодошла болест на микробиологичната сцена, бе преименувана на Вorealpox.

Решението идва след първия смъртен случай от инфекцията, човек от полуостров Кенай, който почина по-рано тази година, като учените се стремят да избегнат ненужната стигма срещу Аляска, където вирусът е идентифициран за първи път.

Наименуването на нов вид, независимо дали е животно, растение или микроорганизъм, е трудна работа.

Както обяснява Световната здравна организация (СЗО), научното наименование на образувание, което причинява заболяване – било то вирус, бактерия, гъбичка или паразит – следва определени международни конвенции, за да позволи на учените от цял ​​свят да си сътрудничат в изследванията.

Името на самата болест често е различно, осигурявайки по-прост начин за обозначаване на болестта, за да помогне при съобщенията за общественото здраве. Ето защо всички прекарахме последните четири години в разговори за „COVID-19“, а не за „SARS-CoV-2“.

Вирусът, известен сега като вирус на бореална шарка (borealpox), е документиран за първи път през 2015 г., когато става най-новият член на рода Orthopoxvirus. Това означава, че е близък роднина на едрата шарка, сред най-страшните от всички човешки вируси и един от най-големите успехи в медицината. За щастие, симптомите на тази нова инфекция не бяха толкова сериозни, колкото едрата шарка, и също така досега няма доказателства, че хората могат да разпространяват вируса един на друг.

Но въпреки че до момента има само седем документирани случая, смъртта на имунокомпрометиран пациент през януари 2024 г. привлече ново внимание към малко познатата болест. За съжаление, това включваше и известно нежелано внимание към Аляска.

Наименуването на вируси според географски местоположения е вековна традиция. Вирусът "Ебола", например, е кръстен на река Ебола в Демократична република Конго, близо до мястото, където е възникнало първото огнище на болестта. Подобният вирус "Марбург" е кръстен на германския град, където лабораторните работници са станали жертва на него, въпреки че той също произхожда като зоонозна инфекция в Африка.

През последните години обаче има стремеж да се отдалечим от този вид номенклатура, както и от именуване на болести след животни или групи хора.

Добър казус за тази практика е mpox. Някога наричана маймунска шарка, разпръснатите огнища по света, започващи през 2022 г., доведоха до скок в интереса към болестта и доведоха до призиви за промяна на името по няколко причини.

Alaskapox: Disease Gets New Name To Avoid Stigmatizing US State https://t.co/AROJCpQYkM

За начало името „маймунска шарка“ просто не беше особено точно. Въпреки че има документирани случаи на разпространение на инфекцията от маймуни към хора, епидемиолозите посочиха, че по-голямата част от случаите при хора са заразени от гризачи и дребни бозайници. Бяха изразени и опасения относно използването на стигматизиращ език, когато се говори за болестта, както и непропорционалното фокусиране върху Африка и прекомерната употреба на изображения на африкански хора в медийното отразяване, което всъщност беше съсредоточено около огнища в САЩ и Европа.

Подобни притеснения доведоха до решението Alaskapox да бъде заменено с новото име. Отсега нататък ще се нарича "бореална шарка".

„Стана ясно, че името Alaskapox може да бъде стигматизиращо за Аляска“, каза за Science откривателят на вируса, епидемиологът от щата Аляска Джоузеф Маклафлин.

