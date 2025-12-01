Хаос и насилие на местните избори, Сръбската прогресивна партия с категорична победа

У правляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) спечели в трите общини в Сърбия, където в неделя се проведоха местни избори, предават сръбските медии.

Това съобщи кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

Председателят на СПП Милош Вучевич заяви, че СПП е спечелила 69,3% от гласовете в Неготин, а опозиционната листа „Обединени за Неготин“ е втора с 26,7% от гласовете.

В Сечан СПП е спечелила 60,9%, Социалистическата партия на Сърбия (СПС) 4,7%, а опозиционната листа 30,4%.

В Мионица СПП спечели 52,6% от гласовете, а опозиционната листа - 38,5%, каза Вучевич.

Той заяви, че изборите са се провели „в трудна атмосфера“ и обвини поддръжници на опозицията, че са дошли в тези общини, за да създадат хаос.

Според наблюдатели от неправителствената организация ЦРТА (Център за изследвания, прозрачност и отчетност) и представители на опозицията изборите в Неготин, Мионица и Сечан бяха белязани от множество нередности, заплахи и физически сблъсъци, съобщава сръбската редакция на Радио "Свободна Европа".

Няколко инцидента са станали в Мионица, в Западна Сърбия. В близкото до Мионица с. Райкович са станали сериозни инциденти в заведение, съобщи порталът Инсайдер.

Видеоклипове в социалните мрежи показват бой със столове и счупени прозорци в селото.

Сръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич заяви в неделя вечерта, че по време на местните избори в Мионица, Неготин и Сечан са регистрирани няколко случая на нарушения на обществения ред, особено в Мионица, и че през деня са били задържани няколко души.

"Задържани са „хора с палки, дошли от други градове“, каза Дачич пред телевизия Пинк.

Опозицинната формация Зелен ляв фронт (ЗЛФ) съобщи, че техен депутат е бил нападнат в неделя следобед в Мионица, а полицията не е реагирала.

ЗЛФ твърди, че независими наблюдатели на изборите и депутати от опозицията са били следени от маскирани лица, които са ги заплашвали през целия изборен ден в Мионица, предава радио "Свободна Европа".

Пет месеца по-рано, на фона на антиправителствени протести, оглавени от студенти, се проведоха местни избори в Зайчар и Косиерич. И в двата града управляващата коалиция в Сърбия спечели, но изборите бяха белязани от високо напрежение.