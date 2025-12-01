С 1 лев е поевтиняла потребителската кошница за седмица

Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

П отребителската кошница е поевтиняла с един лев спрямо миналата седмица и към момента основните хранителни продукти, изчислени по цените на едро, възлизат на 99 лева. Това сочат данните, представени по време на редовния брифинг на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

От комисията отчетоха спокоен пазар, като поскъпване се наблюдава само при кашкавала и краставиците, докато брашното, маслото и пилешкото месо отбелязват понижение.

„За поредна седмица продължава спокойствието на пазара. Имаме малки девиации, а кошницата е намаляла с 1 лев и е 99 лева. Това не е нормално явление за това време на годината, но времето през ноември оказа влияние“, обясни председателят на комисията Владимир Иванов.

По думите му „вариациите са малки, а пазарът е стабилизиран – наблюдава се добър баланс между търсене и предлагане“.