С 1 лев е поевтиняла потребителската кошница за седмица

Основните хранителни продукти, изчислени по цените на едро, възлизат на 99 лева

1 декември 2025, 12:44
Сметките за вода в евро: Как ще става закръглянето на цените

Нов скок в цените на зеленчуците, каква е причината

Край на гратисния период: Солени глоби грозят търговците за необосновано повишаване на цените

Нова година 2026: Колко ще струва да празнуваме в България и чужбина

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха българските евробанкноти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Управителят на БНБ: Присъединяването на България към еврозоната е историческа закономерност

Теменужка Петкова: България е напълно готова да въведе еврото от 1 януари 2026 г.

Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

П отребителската кошница е поевтиняла с един лев спрямо миналата седмица и към момента основните хранителни продукти, изчислени по цените на едро, възлизат на 99 лева. Това сочат данните, представени по време на редовния брифинг на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

От комисията отчетоха спокоен пазар, като поскъпване се наблюдава само при кашкавала и краставиците, докато брашното, маслото и пилешкото месо отбелязват понижение.

„За поредна седмица продължава спокойствието на пазара. Имаме малки девиации, а кошницата е намаляла с 1 лев и е 99 лева. Това не е нормално явление за това време на годината, но времето през ноември оказа влияние“, обясни председателят на комисията Владимир Иванов.

По думите му „вариациите са малки, а пазарът е стабилизиран – наблюдава се добър баланс между търсене и предлагане“.

Опашка пред БНБ за стартовите пакети с български евромонети

Противоречивото бъдеще на изкуствения интелект

6 глоби имал шофьорът, убил полицай край Требич

Вълна от любов и вяра: България подкрепи Любо Пенев в най-тежкия му мач

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

