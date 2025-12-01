Арестуваха 13 души за пожара със 151 жертви в Хонконг

П олицията в Хонконг съобщи, че е арестувала общо 13 души за непредумишлено убийство във връзка с пожара, който избухна в жилищен комплекс миналата седмица и отне живота на най-малко 151 души.

🚨BREAKING- Death toll in Hong Kong apartment complex fire rises to 151 -Telangana Today pic.twitter.com/FQdshO0upY — WORLD INDEX (@inde1419) December 1, 2025

„Към обяд днес, потвърденият брой на загиналите е 151. Не може да бъде изключена възможността това число да се увеличи“, съобщи полицията.

Чан Тунг, директор по престъпността и сигурността на полицията в Хонконг, заяви, че „незабавно са започнали цялостно разследване по линията на непредумишлено убийство“, което е довело до ареста на „общо 13 души, включително 12 мъже и една жена“.

Hong Kong fire death toll reaches 150, police make more arrests ⬇️ https://t.co/vUT9cJAjk8 — Gamereactor UK (@GamereactorUK) December 1, 2025

Арестуваните са на възраст между 40 и 77 години, предаде АФП.

Официални представители обявиха също, че част от външните мрежи, използвани за скелето в жилищния комплекс, не отговарят на стандартите за пожароустойчивост.

„Пробите, взети от седем места на високите, средните и ниските етажи в четири сгради, не отговарят на стандартите за пожароустойчивост“, посочи пред репортери главният секретар на града Ерик Чан.