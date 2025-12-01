България

"Остави ме намира, всичките ще ви заколя": Мъж заплаши с нож кондукторка във влак

По случая е образувано досъдебно производство

1 декември 2025, 13:21
"Остави ме намира, всичките ще ви заколя": Мъж заплаши с нож кондукторка във влак
Източник: iStock photos/Getty images

С офийската районна прокуратура обвини и задържа 27-годишен мъж, заплашил с нож длъжностно лице.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 20.11.2025 г. сутринта във влак в района на ж.к. „Захарна фабрика“ в гр. София, обвиняемият И.Л. е отправил заплахи с убийство на кондуктор във влака при изпълнение на служебните й задължения. Обвиняемият извадил и насочил нож към нея, като й казал: „Остави ме намира, всичките ще ви заколя и ще ви приключа”.

Мъж опря пистолет в челото на началник-влак, заплашил още двама

По случая е образувано досъдебно производство. За подобен тип престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до пет години и глоба в размер от 500 до 2000 лева.

С постановление на прокурор И.Л. е бил задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Мъж с пистолет заплаши с убийство трима души в София

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Състав на съда се е съгласил с искането му и е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

Източник: Софийска районна прокуратура    
"Остави ме намира, всичките ще ви заколя": Мъж заплаши с нож кондукторка във влак

