НАТО обмисля по-агресивен подход по отношение на хибридната война с Русия

„Проучваме всичко”, заяви председателят на Военния комитет на Алианса адмирал Джузепе Каво Драгоне

1 декември 2025, 13:32
НАТО обмисля по-агресивен подход по отношение на хибридната война с Русия
Източник: БГНЕС

А тлантическият алианс може да предприеме по-агресивен подход по отношение на хибридната война, която Русия води. Това заяви адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

„Проучваме всичко”, заяви Драгоне в интервю за вестник Fiancial Times във връзка с кибератаките, саботажите и нарушенията на въздушното пространство на НАТО от страна на Москва.

„В определен смисъл реагираме на айти фронта. Мислим да бъдем по-агресивни и проактивни, а не само да реагираме”.

Драгоне заяви, че „превантивен удар” може да се смята за „отбранителна операция”, като подчерта, че това е „далеч от обичайния ни начин на мислене”.

Източник: БТА/Елена Инджева    
