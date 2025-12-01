Руски ракетен уби четирима в Днепър

Р уски ракетен удар взе четири жертви в Днепър в понеделник сутрин. 22 души са ранени, съобщи Укринформ, позовавайки се на информация от Владислав Гайваненко, изпълняващ длъжността ръководител на Днепропетровската областна военна администрация.

"Вече има четирима загинали в Днeпър. Двадесет и двама души са ранени. Лекарите оказват необходимата медицинска помощ на всички“, се казва в негово съобщение в Телеграм.

По-рано Гайваненко съобщи за 15 ранени и че трима от тях получават амбулаторно лечение, останалите са хоспитализирани. Губернаторът уточни, че шестима от ранените са в тежко състояние.

При ракетния удар по Днепър от тази сутрин са били повредени са сервизна станция и бизнес обект, посочва Укринформ.