Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос

А ко падне правителството, ще настане мигновен хаос, каза лидерът на партия ГЕРБ Бойко Борисов в Разлог, където от днес се провежда Национална академия на младежката организация на ГЕРБ.

Пред младите хора в залата Борисов коментира протеста срещу приемането на бюджета, който се проведе в столицата преди дни. По думите му хората, включили се в протеста, не знаят истинската цел, а това е еврозоната.

Борисов коментира, че ако в момента правителството се разклати и падне, цените ще се повишат, защото няма да има контрола, който се налага в момента. „Пълно компрометиране на еврозоната, изпуснати цени, всичко, което Росен Плевнелиев говори за геостратегическото предимство на България, се срива“, каза още лидерът на ГЕРБ.

Той определи като „новия блок“ от партии и коалиции "Продължаваме промяната – Демократична България","Възраждане", „Величие“, МЕЧ, „черепи и кости“, Илияна Йотова. Те показаха новата управленска коалиция, само че са свенливи, защото тя не е готина, каза Борисов.

Той посочи вариантите преди гласуването на бюджета за следващата година. Борисов обясни, че не е възможно изтегляне на проекта от страна на Министерския съвет, а вариантът е във вторник правителството да постигне консенсус със синдикатите и работодателите, след което такъв да има и между партиите в управляващата коалиция и да се внесе в бюджетна комисия допълнителен доклад между първо и второ четене. Другият вариант е, в случай че не се постигне до сряда договореност между различните страни, да се подготви удължителен бюджет.

Борисов попита дали мислещ човек може за една „игра на думи буквално“ да намери мотив за протест.